Планировали диверсии на Донетчине: СБУ нашла схрон боевиков "ДНР" (фото)

В Славянске (Донецкая обл.) Служба безопасности Украины выявила схрон с тротилом, минами и картами с координатами объектов критической инфраструктуры Донбасса, который боевики намеревались использовать для совершения диверсий.

Об этом в среду, 31 марта, сообщает пресс-центр СБ Украины.

"Установлено, что тайник в 2014 году устроил участник незаконных вооруженных формирований, который находится в розыске", - говорится в информации.

В тайнике, найденном на территории его частного дома, правоохранители обнаружили:

1 кг тротила;

2 электродетонатора;

4 мины;

реактивную противотанковую гранату РПГ-26;

6 гранатометных выстрелов,

3 гранаты РГД-5,

10 запалов;

кумулятивный заряд;

почти 1000 патронов различного калибра.

"По оперативным данным, злоумышленники планировали совершение диверсий на территории региона", - говорится в сообщении.

Полученные средства поражения направлены на экспертизу. В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия по привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Как сообщалось, в Харьковской области правохранители задержали боевика террористической группировки "ЛНР", который до возвращения в Украину успел побывать в российской тюрьме за торговлю наркотиками.