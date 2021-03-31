Скачать
Среда, 31.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Теперь уже не столь важно, когда Байден позвонит Зеленскому" – дипломат разъяснил особенности внешней политики США
"Теперь уже не столь важно, когда Байден позвонит Зеленскому" – дипломат разъяснил особенности внешней политики США
Снайперы оккупантов стреляют нашим в спины: чем украинские бойцы могут ответить на подлость врага
Снайперы оккупантов стреляют нашим в спины: чем украинские бойцы могут ответить на подлость врага
Запрет рыбалки и пересчет пенсий: что изменится в Украине с 1 апреля (инфографика)
Запрет рыбалки и пересчет пенсий: что изменится в Украине с 1 апреля (инфографика)
Выплаты ФОПам, новые довыборы в Раду и решение по Донбассу: какие еще важные шаги сделали нардепы на заседаниях 30 марта
Выплаты ФОПам, новые довыборы в Раду и решение по Донбассу: какие еще важные шаги сделали нардепы на заседаниях 30 марта

Планировали диверсии на Донетчине: СБУ нашла схрон боевиков "ДНР" (фото)

Планировали диверсии на Донетчине: СБУ нашла схрон боевиков "ДНР" (фото)
12:59 Сегодня Телеграф СБУ

В Славянске (Донецкая обл.) Служба безопасности Украины выявила схрон с тротилом, минами и картами с координатами объектов критической инфраструктуры Донбасса, который боевики намеревались использовать для совершения диверсий.

Об этом в среду, 31 марта, сообщает пресс-центр СБ Украины.

"Установлено, что тайник в 2014 году устроил участник незаконных вооруженных формирований, который находится в розыске", - говорится в информации.

схрон_5

В тайнике, найденном на территории его частного дома, правоохранители обнаружили:

  • 1 кг тротила;
  • 2 электродетонатора;
  • 4 мины;
  • реактивную противотанковую гранату РПГ-26;
  • 6 гранатометных выстрелов,
  • 3 гранаты РГД-5,
  • 10 запалов;
  • кумулятивный заряд;
  • почти 1000 патронов различного калибра.

схрон_2

"По оперативным данным, злоумышленники планировали совершение диверсий на территории региона", - говорится в сообщении.

схрон_3

Полученные средства поражения направлены на экспертизу. В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия по привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

схрон_4

Как сообщалось, в Харьковской области правохранители задержали боевика террористической группировки "ЛНР", который до возвращения в Украину успел побывать в российской тюрьме за торговлю наркотиками.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 76

Все по теме:

Оружие, Донбасс, Боевик, Взрывчатка, Славянск, диверсии, Схрон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ушел красиво: мытищинский стрелок после многочасовой осады сгорел вместе с домом (видео)
02 "Жора, б***ь, встань в ворота": как Шевченко управляет сборной Украины во время игры (видео)
03 Нардеп с трибуны Рады назвала Путина "х**лом" (видео)
04 Нормандская четверка устроила переговоры без Украины: что известно
05 При штурме в Подмосковье пострадал силовик: в ход пустили тяжелое оружие (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Поезда и электрички в Киеве встали из-за кражи кабеля: фото с места
Поезда и электрички в Киеве встали из-за кражи кабеля: фото с места
Планировали диверсии на Донетчине: СБУ нашла схрон боевиков &quot;ДНР&quot; (фото)
Планировали диверсии на Донетчине: СБУ нашла схрон боевиков "ДНР" (фото)
Во Львове парень жестоко убил 19-летнюю студентку: в сети показали их фото
Во Львове парень жестоко убил 19-летнюю студентку: в сети показали их фото
Российские пропагандисты единодушно оценили переговоры Меркель, Путина и Макрона
Российские пропагандисты единодушно оценили переговоры Меркель, Путина и Макрона
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь