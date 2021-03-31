Планировали диверсии на Донетчине: СБУ нашла схрон боевиков "ДНР" (фото)

В Славянске (Донецкая обл.) Служба безопасности Украины выявила схрон с тротилом, минами и картами с координатами объектов критической инфраструктуры Донбасса, который боевики намеревались использовать для совершения диверсий.
Об этом в среду, 31 марта, сообщает пресс-центр СБ Украины.
"Установлено, что тайник в 2014 году устроил участник незаконных вооруженных формирований, который находится в розыске", - говорится в информации.
В тайнике, найденном на территории его частного дома, правоохранители обнаружили:
"По оперативным данным, злоумышленники планировали совершение диверсий на территории региона", - говорится в сообщении.
Полученные средства поражения направлены на экспертизу. В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия по привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
Как сообщалось, в Харьковской области правохранители задержали боевика террористической группировки "ЛНР", который до возвращения в Украину успел побывать в российской тюрьме за торговлю наркотиками.