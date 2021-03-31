Требовали запретить "ОПЗЖ" и "Партию Шария": в Запорожье здание горсовета заминировали

В Запорожье заминировали здание горсовета и потребовали рассмотрение петиции о запрете "ОПЗЖ" и "Партии Шария".

Об этом 31 марта сообщило Depo.Запорожье.

О том, что здание заминировано, сообщили только в начале 5-й сессии, когда депутаты утверждали повестку дня. Неизвестный обратился с требованием рассмотрения петиции об обращении в Минюст по введению запрета "Партии Шария" и "ОПЗЖ".

Данная петиция уже получила нужное количество голосов, но так и не попала в повестку дня.

В момент объявления в здании находились 58 депутатов, которые в конечном счете покинули сессионный зал и ушли на "перерыв".

Напомним, что сама петиция еще 25 февраля набрала достаточное количество "за", а именно 750, но так и не была рассмотрена.