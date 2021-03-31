Преступление и наказание: девушку-вандала за считанные часы заставили искупить вину в Киеве (видео)

Не всегда подростковый вандализм остается безнаказанным. В столице участника ночного надругательства над остановкой общественного транспорта заставили ее отмыть.

Инцидент произошел в ночь на среду, 31 марта. Группа подростков обрисовали маркерами киевскую остановку и сняла это на видео. Двое парней участников- "перфоманса" вместе с девушкой "засветили" свое лица на камеру.

Информации об этом разместил telegram-канал "Киев Оперативный"

"Вот веселье у молодежи. Почему же друг другу лица не обрисовали? Или родителям своим?"- отметили на канале.

На следующий день на канале появилось новое видео с той же самой девушкой. На этот раз он перед камерой отмывала следы ночного вандализма.

"Время разбрасывать камни, и время собирать камни. Надеемся, что будет хорошей наукой на будущее. А пока - никаких претензий, молодец", - отметили авторы сообщения.

Напомним, в Киеве прохожие поймали парня, разрисовывавшего остановки общественного транспорта. После этого он отчистил их от плодов своего творчества.