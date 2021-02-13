В Киеве "художника" заставили убрать свое "творчество" с обрисованной им остановки (видео)

В центре Киева неравнодушные граждане заметили парня, разрисовывавшего остановки общественного транспорта, и уговорили его ликвидировать плоды своего творчества.

Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщает telegram-канал "dtp.kiev.ua", на котором также опубликовано видео "уборки".

"В центре Киева агенты добра обнаружили парня, который активно разрисовал остановки общественного транспорта. Дали ему развёрнутую обратную связь и попросили почистить остановку, на что парень любезно согласился и приступил к работе", - говорится в подписи к видео.

Как сообщалось, в декабре прошлого года в Киеве подростки разрисовали Золотые ворота.

Однако после того, как в сеть слили видео с камер наблюдений, юные вандалы извинились за содеянное и стерли надпись.

Малолетние вандалы били витрины в Киеве, но "погорели" из-за зависимости от Инстаграма.

Также в ночь на пятницу, 5 февраля, вандалы повредили памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове. Памятник облили красной краской.

СБУ вместе с Нацполицией смогли выявить и задержать преступников.