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Малолетние вандалы били витрины в Киеве, но "погорели" из-за зависимости от Инстаграма (видео)

Малолетние вандалы били витрины в Киеве, но "погорели" из-за зависимости от Инстаграма (видео)
Обновлено 22:03 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Киеве группа подростков совершила акт вандализма на Почтовой площади. Впрочем, вряд ли "бунтари" смогут избежать ответственности за содеянное, ведь одна из участниц погрома выложила видео с места событий в свой Инстаграм. 

Кадрами, на которых запечатлены подростки, поделился Телеграм-канал "Київ Оперативний". 

"Вот теперь бы их родители за свой счет все это восстановили - претензий бы не было. Что в тех малолетних головах?", - сказано в сообщении. 

Как заметно на видео, съемку вела девушка под ником @ssoonyyx, однако в настоящий момент ее страница недоступна. 

Как сообщалось ранее, в декабре прошлого года в Киеве подростки разрисовали Золотые ворота.

Однако после того, как в сеть слили видео с камер наблюдений, юные вандалы извинились за содеянное и стерли надпись.

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Киев, Подростки, Вандалы.
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