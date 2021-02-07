Малолетние вандалы били витрины в Киеве, но "погорели" из-за зависимости от Инстаграма (видео)

В Киеве группа подростков совершила акт вандализма на Почтовой площади. Впрочем, вряд ли "бунтари" смогут избежать ответственности за содеянное, ведь одна из участниц погрома выложила видео с места событий в свой Инстаграм.

Кадрами, на которых запечатлены подростки, поделился Телеграм-канал "Київ Оперативний".

"Вот теперь бы их родители за свой счет все это восстановили - претензий бы не было. Что в тех малолетних головах?", - сказано в сообщении.

Как заметно на видео, съемку вела девушка под ником @ssoonyyx, однако в настоящий момент ее страница недоступна.

Как сообщалось ранее, в декабре прошлого года в Киеве подростки разрисовали Золотые ворота.

Однако после того, как в сеть слили видео с камер наблюдений, юные вандалы извинились за содеянное и стерли надпись.