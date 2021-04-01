В Киеве запретили разгоняться до 80 км/ч с 1 апреля

Столичные власти решили не разрешать автомобилям разгонятся до 80 км/ч в весенне-летний период. В городе будет и дальше действовать ограничение в 50 км/ч.

Ранее Киевсовет планировал ввести с четверга, 1 апреля, разрешение на разгон до 80 км/год на 17 улицах столицы.

Об этом сообщил директор КП "Центр организации дорожного движения" Виктор Черный.

"Городские службы осуществили комиссионное обследование улиц, где решением Киевсовета с 1 апреля до 1 ноября предусмотрена возможность повышения скорости движения транспорта до 80 км/ч.", - отметил Черный.

Однако, как выяснилось, ни одна из них не соответствует всем необходимым критериям, которые определены Правилами дорожного движения и методике принятия решений об установлении ограничений скорости, а также действующим государственным нормам и стандартам.

Чиновник обратил внимание, что на указанных улицах и так довольно высокий уровень аварий. Кроме того, здесь проходит велодвижение. Именно велосипедисты активно выступают против повышения разрешенной скорости.

Напомним, с понедельника, 5 апреля, в Киеве прекращаются перевозки пассажиров в наземном общественном транспорте и метро