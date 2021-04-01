Скачать
Четверг, 01.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Запрет рыбалки и пересчет пенсий: что изменилось в Украине с 1 апреля (инфографика)
Запрет рыбалки и пересчет пенсий: что изменилось в Украине с 1 апреля (инфографика)
Влад Сорд встретился с теми атошниками, которых "похоронил" в своих интервью: чем закончилось дело
Влад Сорд встретился с теми атошниками, которых "похоронил" в своих интервью: чем закончилось дело
Придется еще поработать: как в Украине изменятся условия выхода на пенсию и ее размер с 1 апреля (инфографика)
Придется еще поработать: как в Украине изменятся условия выхода на пенсию и ее размер с 1 апреля (инфографика)
В армію на карантин: в Україні стартував весняний призов за новими правилами
В армію на карантин: в Україні стартував весняний призов за новими правилами

Киевлянина три года удерживали в заточении из-за квартиры (фото)

Киевлянина три года удерживали в заточении из-за квартиры (фото)
Обновлено 10:45 Сегодня Телеграф

В Николаеве была разоблачена преступная группировка, занимавшаяся похищениями людей с целью завладения их квартирами. Одного из потерпевших преступники удерживали в плену три года.

Во время обыска в одном из частных домов в Николаеве был найден 52-летний житель столицы, пропавший без вести еще в 2017 году. Вместе с ним был обнаружен 49-летний киевлянин, которого также насильно держали в доме, сообщает отдел коммуникации столичной полиции со ссылкой на начальника полиции Киева Андрей Крищенкоя

Были задержаны трое членов банды. Все они уроженцы Николаевской и Запорожской областей. Сейчас им предъявлено обвинение по статьям "Незаконное лишение свободы или похищение человека" и "Мошенничество". Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией.

По данным столичной прокуратуры, одна из задержанных, 46-летняя жительница Николаева, работает в органах юстиции Николаевской области.

Кроме того, к правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что эти же люди мошенническим путем завладели ее домом, а саму пострадавшую поселили в частный дом одного из сел Николаевской области. В данный момент полиция проверяет данную информацию.

Напомним, по мнению друзей активиста и ветерана АТО Александра Мандыча, найденного убитым в Киевской области, к его убийству могут быть причастны рейдеры, отнимающие квартиры у киевлян.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 226

Все по теме:

Николаев, Квартира, Похищение, Черные риэлторы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стало известно о новой "подножке" России на Донбассе
02 Арахамия "зарезал" Тищенко: что это за история со "слугами народа"
03 Матч сборных был завершен досрочно из-за того, что рефери потерял сознание (видео)
04 Настоящая героиня: всплыли подробности спасения бойцов под Шумами хрупкой девушкой-медиком
05 Самоубийства детей в Киеве: с начала 2021 года покончило с собой больше подростков, чем за весь прошлый год
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Довыборы в Раду: Тищенко устроил скандал в окружной комиссии на Прикарпатье
Довыборы в Раду: Тищенко устроил скандал в окружной комиссии на Прикарпатье
Дальнобойщик проскочил без очереди, но вскоре пожалел о своем поступке (видео)
Дальнобойщик проскочил без очереди, но вскоре пожалел о своем поступке (видео)
Киевлянина три года удерживали в заточении из-за квартиры (фото)
Киевлянина три года удерживали в заточении из-за квартиры (фото)
В Киеве запретили разгоняться до 80 км/ч с 1 апреля
В Киеве запретили разгоняться до 80 км/ч с 1 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь