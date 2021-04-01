Киевлянина три года удерживали в заточении из-за квартиры (фото)

В Николаеве была разоблачена преступная группировка, занимавшаяся похищениями людей с целью завладения их квартирами. Одного из потерпевших преступники удерживали в плену три года.

Во время обыска в одном из частных домов в Николаеве был найден 52-летний житель столицы, пропавший без вести еще в 2017 году. Вместе с ним был обнаружен 49-летний киевлянин, которого также насильно держали в доме, сообщает отдел коммуникации столичной полиции со ссылкой на начальника полиции Киева Андрей Крищенкоя

Были задержаны трое членов банды. Все они уроженцы Николаевской и Запорожской областей. Сейчас им предъявлено обвинение по статьям "Незаконное лишение свободы или похищение человека" и "Мошенничество". Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией.

По данным столичной прокуратуры, одна из задержанных, 46-летняя жительница Николаева, работает в органах юстиции Николаевской области.

Кроме того, к правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что эти же люди мошенническим путем завладели ее домом, а саму пострадавшую поселили в частный дом одного из сел Николаевской области. В данный момент полиция проверяет данную информацию.

Напомним, по мнению друзей активиста и ветерана АТО Александра Мандыча, найденного убитым в Киевской области, к его убийству могут быть причастны рейдеры, отнимающие квартиры у киевлян.