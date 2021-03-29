Похищение и жестокое убийство ветерана АТО на Киевщине: обнародованы детали происшествия

Полиция задержала преступников, похитивших и убивших киевского активиста и ветерана АТО Александра Мандыча "Ташкента". Друзья погибшего считают причиной нападения конфликт с рейдерами.

Информацию о задержанных озвучил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По его словам, силовики задержали троих человек, которые в среду вечером, 24 марта, избили Мандыча в его квартире в Печерском районе столицы. Тело убитого с множественными травмами и ножевыми ранениями нашли в воскресенье, 28 марта, под Киевом в заброшенной канаве.

"Накануне потерпевший имел конфликт со злоумышленниками. Мы опросили свидетелей, которые сообщили, что видели у подъезда группу неизвестных лиц и запомнили авто, на котором они приехали. По городу было введено специальное полицейскую операцию. За сутки мы оперативно установили предполагаемых преступников", - рассказывает офицер.

Двое задержанных оказались жителями Луганской области, а третий киевлянин. Все они ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей. Сейчас полиция выясняет их мотивы и устанавливает возможных соучастников.

По словам активиста Игоря Криворучко, они вместе с погибшим противостояли квартирным рейдерам на Печерске.

В понедельник, 29 марта, должен состоятся суд по избранию меры пресечения задержанным. Им инкриминируют " Умышленное убийство " и " Похищение человека ".

Напомним, в Днепре от рака горла скончался ветеран АТО, участник боев за Иловайск и ДАП Игорь Гофман.