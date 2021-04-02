Умная собака из Сум показала людям. Как нужно любить природу и стала героиней сети (фото)

В сеть попали фото собаки, которая самостоятельно убирала мусор из реки в Сумах.

Об этом во вторник 30 марта сообщила в своем Фейсбуке жительница города Сумы Юлия Силка. Она также поделилась фото самой собаки.

"Люди! Учитесь у зверей! Они так не вредят природе! Эта собака-мой Герой!!! Хотя и дворовой породы!", - прокомментировала свой пост женщина.

Фото собаки:

Стоит отметить, что сама фотография четверолапого разлетелась по множеству групп и сайтов. Многие пользователи восхищались собакой и отмечали, что некоторым людям стоило бы у нее поучиться.

Напомним, что ранее 28 марта на Тайском рынке нашли обезьяну, которую откормили до болезненного ожирения. Животное доставили в "лагерь" для похудения.