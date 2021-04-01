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В Киеве все-таки разрешили разгоняться до 80 км/ч: список улиц

В Киеве все-таки разрешили разгоняться до 80 км/ч: список улиц
Обновлено 14:14 Сегодня Телеграф

Киевская городская власть совместно с национальной полицией все-таки позволили движение со скоростью 80 км/ч на некоторых улицах столицы. Об этом сообщает официальный портал КГГА.

По словам первого заместителя мэра Виталия Кличко Николая Поворозника, повышение скорости движения до 80 км/ч будет разрешен на семи улица Киева с 1 апреля до 1 ноября.

"Учитывая общественный резонанс, который вызывало ограничение скоростного режима на ряду столичных улиц, город совместно с полицией решил позволить движение отдельными дорогами, определенными решением Киевского городского совета, со скоростью до 80 км/ч", - уточнил чиновник.

А вот первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опубликовал список улиц, на которых разрешено будет развивать скорость, :

    • просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);
    • ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
    • Надднепрянское шоссе;
    • Набережное шоссе, 4 (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе), на этом участке работает система фотовидеофиксации, ограничение скорости изменено до 80 км/ч;
    • Столичное шоссе (от Южного моста до ул. Академика Заболотного);
    • ул. Саперно-Слободская (от ул. Николая Гринченко до Южному мосту);
    • просп. Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

В то же время, полицейский отметил, что за превышение скорости более чем на 20 км/ч придется заплатить 340 грн. если же нарушитель разгонится на 50 км/ч больше дозволенного - ему начислят штраф в 1700 грн.

Напомним, ранее в КГГА заявляли, об отмене разрешения на езду в столице со скоростью 80 км/ч в весенне-летний период.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Киев, Полиция, КГГА, Скорость движения.
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