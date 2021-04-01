Киевлянина госпитализировали после посещения AROMA KAVA

Легкий перекус в столичной кофейне AROMA KAVA закончился плачевно для жителя Киева Николая Михальчука. Мужчина три дня провел под капельницей в больницу.

Эту историю киевлянин рассказал у себя на странице в facebook.

Михальчук заехал в заведение AROMA KAVA, расположенное на улице Борщаговская 128, недалеко от Киевского политехнического университета в Соломенском районе столицы. Здесь он приобрел сэндвичи с салями, которые съел в пробке по дороге домой в машине.

По какой то причине, после приема пищи человек почувствовал недомогание. У него диагностировали пищевую токсико-инфекцию.

"По приезду домой, спустя некоторое время, меня накрыло не по-детски. Скорая помощь VIVA повезла меня в одноименную клинику откачивать, где я капался 3 дня", - описывает свои злоключения автор.

Мужчина связался с кофейней и объяснил ситуацию. Менеджер обещала, что ему перезвонят. Спустя неделю реакции и кафе так и не последовало.

Напомним, "Телеграф" писал о том, как "клофелинщики" травят людей в кафе с целью ограбления.