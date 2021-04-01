Скачать
Четверг, 01.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Это не шутка: с 1 апреля в Украине - больше бесплатных услуг, а тарифы не выросли (инфографика)
Это не шутка: с 1 апреля в Украине - больше бесплатных услуг, а тарифы не выросли (инфографика)
Facebook запретил даже голос Трампа: соцсеть удалила контент с выступлениями политика
Facebook запретил даже голос Трампа: соцсеть удалила контент с выступлениями политика
У Путина огрызнулись на вопрос о переброске военной техники к границам
У Путина огрызнулись на вопрос о переброске военной техники к границам
Новый локдаун в Киеве и по всей Украине: адвокат объяснил, насколько законны жесткие решения властей
Новый локдаун в Киеве и по всей Украине: адвокат объяснил, насколько законны жесткие решения властей

Киевлянина госпитализировали после посещения AROMA KAVA

Киевлянина госпитализировали после посещения AROMA KAVA
Обновлено 15:28 Сегодня Телеграф

Легкий перекус в столичной кофейне AROMA KAVA закончился плачевно для жителя Киева Николая Михальчука. Мужчина три дня провел под капельницей в больницу.

Эту историю киевлянин рассказал у себя на странице в facebook.

Михальчук заехал в заведение AROMA KAVA, расположенное на улице Борщаговская 128, недалеко от Киевского политехнического университета в Соломенском районе столицы. Здесь он приобрел сэндвичи с салями, которые съел в пробке по дороге домой в машине.

По какой то причине, после приема пищи человек почувствовал недомогание. У него диагностировали пищевую токсико-инфекцию.

"По приезду домой, спустя некоторое время, меня накрыло не по-детски. Скорая помощь VIVA повезла меня в одноименную клинику откачивать, где я капался 3 дня", - описывает свои злоключения автор.

Мужчина связался с кофейней и объяснил ситуацию. Менеджер обещала, что ему перезвонят. Спустя неделю реакции и кафе так и не последовало.

Напомним, "Телеграф" писал о том, как "клофелинщики" травят людей в кафе с целью ограбления.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 173

Все по теме:

Киев, Отравление, Еда, Кафе, AROMA KAVA.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Моя жизнь закончилась": звезда сериала "Школа" призналась, что ее изнасиловали
02 Стало известно о новой "подножке" России на Донбассе
03 Арахамия "зарезал" Тищенко: что это за история со "слугами народа"
04 Когда ты часть "русского мира", а документ у тебя американский: в скандальной поездке Познера в Грузию открылся важный момент
05 Дальнобойщик проскочил без очереди, но вскоре пожалел о своем поступке (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Одессе снова осквернили памятник погибшим на Донбассе военным (фото)
В Одессе снова осквернили памятник погибшим на Донбассе военным (фото)
Киевлянина госпитализировали после посещения AROMA KAVA
Киевлянина госпитализировали после посещения AROMA KAVA
Киевлянина три года удерживали в заточении из-за квартиры (фото)
Киевлянина три года удерживали в заточении из-за квартиры (фото)
Работать запретили, а помощи не дают: предприниматели Полтавы восстали против карантина
Работать запретили, а помощи не дают: предприниматели Полтавы восстали против карантина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь