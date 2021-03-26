Чем травят своих жертв "клофелинщики" и как не потерять документы, деньги и жизнь

Еще в детской сказке для самых юных мудрая старшая сестрица давала наставление младшему братцу: "Не пей, Иванушка, из копытца, козленочком станешь". Проходят века, взрослеют люди, слушавшие эту сказку, а дельный совет девушки не теряет своей актуальности. Пить из "копытца"- то есть, сомнительного источника, опасно и сейчас. Потому что, став беспомощным "козленочком", вполне себе благополучный человек может потерять, как минимум, деньги и документы, а в худшем случае – и жизнь. Речь о так называемых "клофелинщиках".

Этот сюжет часто используют в детективных фильмах: люди, задумавшие недоброе, подсыпают некий порошок в чашку-бокал-рюмку собеседника, а затем осуществляют свои планы. Подобный случай с трагическим финалом, о котором стало известно широкой общественности, произошел в начале февраля в Киевской области. Тогда двое мужчин – 40-ка и 52-х лет, отдохнули в ресторане на Подоле, а потом сели к случайному, как, наверняка думали, автолюбителю, предложившему их подвезти.

"Таксист" угостил пассажиров кофе, в который было подмешано психотропное вещество. А когда пассажиры "отключились", водитель черного Audi Q5 забрал у них ценные вещи и выбросил обоих на обочину дороги. Морозы в те дни стояли крепкие... Одного из мужчин утром случайно увидела киевлянка Марина Линник, отвозившая детей в садик. Вместе с друзьями и при помощи "скорой" этого человека удалось спасти. А вот его товарища обнаружили только на следующий день – увы, замерзшим в снегу.

Потерпевшие пришли в сознание лишь в больнице

Какие приемы используют злоумышленники, становится ли меньше подобных преступлений и как обезопасить себя от такой ситуации, "Телеграф" выяснял у правоохранителей Главного управления Нацполиции Украины в Киевской области. (Полный ответ есть в нашем Телеграм-канале)

Там рассказали, что 11 февраля копы по "горячим следам" после совершения преступления, установили и задержали группу лиц, совершавшую ограбления на территории Киевской области. Ими оказались 40-летний житель Хмельнитчины, 35-летний житель Закарпатской области и 29-летний киевлянин. Преступники предоставляли людям услуги автомобильных перевозок, во время поездок угощали пассажиров напитками, в которые добавляли психотропное вещество, а когда потерпевшие теряли сознание – грабили их и оставляли в беспомощном состоянии на обочинах дорог.

-В настоящее время эта группа обоснованно подозревается в совершении двух уголовных правонарушений, - пояснили в полиции. - В частности, вблизи села Бузовая Бучанского района местные жители нашли двоих мужчин без сознания. Как выяснилось, во время поездки в Житомир они вместе с другими пассажирами выпили бутылку водки, предложенную водителем. После этого они ничего не помнят. Установлено, что злоумышленники завладели банковскими картами, деньгами и мобильными телефонами этих граждан. В сознание потерпевшие пришли только в больнице после получения медицинской помощи.

Аналогичная ситуация произошла в селе Березань Броварского района, где злоумышленники также угостили потерпевшего напитком с неизвестным веществом и завладели его имуществом. У подозреваемых в совершении преступления полицейские нашли и изъяли вещественные доказательства, в частности, их автомобиль и украденное имущество. В настоящее время участники преступной группы задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального Кодекса Украины и находятся под стражей без права внесения залога.

Им сообщено о подозрении по ч.2 ст. 186 (грабеж) УК Украины, и грозит заключение на срок от 4 до 6 лет.

Жертвам ограблений обращаться в полицию стыдно

В главке сообщили, что комплекс постоянно проводимых профилактических и оперативно-розыскных мероприятий дает свои результаты. Согласно статистическим данным, в 2017 году было совершено 512 грабежей, в 2018-м – 444 грабежа, в 2019 - 321, в 2020-м – 219, то есть, в последние годы наблюдается тенденция снижения таких уголовных правонарушений. Хотя уточнить, стало ли меньше ЧП с клофелинщиками, не смогли – такой статистики не ведется.

Понятное дело, просто так посреди улицы злоумышленники вас не угостят кофейком с усыпляющим "зельем". Чаще всего такие правонарушения происходят там, где народ вынужденно коротает время в ожидании своего рейса, уже уставший после дневных забот и расслабленный – то есть, на железнодорожных станциях, в кафе и парках около аэропортов и автовокзалов. Граждан с наличкой и готовых воспользоваться услугами "грачей" – частных извозчиков, работающих нелегально, - наметанный глаз злодеев вычисляет быстро.

- Этот вид преступлений один из самых известных. Тех, кто совершает подобные криминальные правонарушения, традиционно называют "клофелинщиками". Раньше, в 90-е годы, – травили именно клофелином. Он вызывает снижение давления до такой степени, что человек теряет сознание. Сейчас отравлений клофелином практически нет, потому что от применения такого препарата большая вероятность наступления смерти жертвы (а это, все-таки, если виновного найдут, более серьезная статья), - объясняют в полиции. - Сейчас преступники используют вещества психотропного действия, от которых человек теряет сознание и не может себя контролировать. Эти препараты обычно применяют в психиатрии и наркологии как успокоительное, они влияют на нервную систему и непосредственно на кору головного мозга.

Не секрет, что чаще всего жертвами "клофелинщиков" становятся мужчины. Когда потерпевшие приходят в сознание, как правило, они просто идут домой, а в полицию не обращаются, потому что ничего не помнят и стыдятся, так как зачастую жертвам что-то подмешивали, когда они уже были выпивши. Алкоголь ускоряет и усиливает действие психотропных веществ. Важный момент: преступники могут маскировать добавление психотропных веществ в бутылку с напитком, впрыскивая такое вещество с помощью шприца. Таким образом, потенциальная жертва не догадывается про содержимое бутылки, так как ее целостность не нарушена.

Как защитить себя от "клофелинщиков" и не стать их жертвой? По словам правоохранителей, совет простой, всегда надо помнить - любая жидкость рядом с малознакомым человеком потенциально отравлена. Особенно опасен алкоголь в многолюдных местах – в аэропортах, на автовокзалах и железнодорожных станциях. Категорически не рекомендуется употреблять какую-либо еду и напитки, которыми угощают малознакомые и "новые" знакомые.

"Выпьем, земляк, за рождение сына и встречу!"

Такого рода преступления происходят как в столице, так и других крупных городах. Когда данный материал был готов к опубликованию, стало известно о поимке 24 марта группы преступников во Львове. Там задержали четверых «гостей города» - жителей Сумской области в возрасте 18, 37 лет и двух 22-летних, жертвами которых стали жители Одессы, Херсонской и Львовской областей.

Как установили правоохранители, злоумышленники действовали по отработанной схеме и имели распределенные роли. Они подбирали жертв - пассажиров - на автовокзале, входили к ним в доверие и под различными предлогами предлагали распить спиртное. «Обмывали» встречу земляков, рождение ребенка и другие вымышленные торжественные события. Во время распития один из злоумышленников добавлял в алкогольный напиток (в основном, коньяк) «собутыльника», сильнодействующее вещество, которое вводило того в беспомощное состояние, после чего мужчину увозили за пределы Львова, отбирали деньги, все ценное имущество и оставляли под открытым небом. У одного из пострадавших отобрали даже машинку для стрижки волос.

- Жертв выбирали из числа лиц, возвращавшихся с зарубежных заработков, следовательно, имевших с собой значительные суммы средств. У потерпевших также отбирали мобильные телефоны и другие гаджеты, одежду, часы и документы, - сообщили львовские полицейские.

Всем злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества. Вскоре суд изберет подозреваемым меры пресечения.

Фото и видео ГУНП во Львовской области