На Киевщине поймали банду таксистов-клофелинщиков: от их деятельности мог погибнуть киевлянин (фото)

В Киевской области задержали группу злоумышленников, которые занимались пассажирскими перевозками. Во время поездок они угощали пассажиров напитками, в которые подмешивали "клофелин". Потерявших сознание жертв "таксисты" потом грабили, а их самих оставляли на обочине.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Правоохранители установили причастность мужчин к ряду преступлений.

В сообщении указывается, что первый такой случай произошел неподалеку от поселка Бузова в Бучанском районе. Там местные жители нашли двух мужчин без сознания. Позже они признались, что во время путешествия они и другие пассажиры выпили бутылку водки, которую им предложил водитель.

После этого у них исчезли деньги, банковские карточки и мобильные телефоны, сами они последующих после распивания алкоголя событий не помнят.

Еще одно происшествие произошло в поселке Березань в Броварском районе.

Полицейские смогли установить личность "таксистов". Ними оказались 40-летний житель Хмельницкой области, 35-летний житель Закарпатской области и 29-летний киевлянин. За содеянное им грозит от четырех до шести лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в Киеве накануне произошел аналогичный инцидент. Тогда двое мужчин 40 и 52 лет сели в черный Audi Q5 и выпили предложенный водителем кофе.

На следующий день одного из них, раненного и замерзающего, случайно обнаружила жительница Киева Марина Линник, которая возвращалась домой после того, как отвезла детей в детский сад.

Из-за снегопада, сковавшего город, скорую пришлось ждать полтора часа. Все это время она, ее муж и знакомые поддерживали жизнь пострадавшего. Они поили мужчину теплой водой и разожгли возле него костер.

В полиции говорят, что если бы Линник тогда проехала мимо, то шансов на выживание у мужчины бы не осталось.

Тело его товарища нашли лишь через сутки неподалеку. Погибшего засыпало снегом и найти его было непросто.