Инвалидность – не повод лечить без денег? В запорожской больнице медики выстроили коррупционную схему на сотни тысяч

Коррупция, пожалуй, самая неизлечимая болезнь отечественной медицины. Общественное мнение гласит, что без денег, идущих из кармана пациента в карман врача (минуя государство), получить реальное лечение сложно. Вот только с разоблачением взяточников проблема: все говорят, что у них вымогали немалые суммы за лечение, но мало кто готов наказать виновных. Ведь кто-то на самом деле выздоровел и искренне благодарен "людям в белых халатах", а кто-то настолько измотан недугом, что затевать тяжбу с медработниками просто не решится. Однако бывают и исключения: в Запорожье "на горячем" поймали двух "деятелей от медицины", требовавших мзду от пациентов. Об этом 1 апреля без юмора сообщили региональные управления Службы безопасности и Нацполиции Украины.





Правоохранители установили, что 35-летний врач одного из медицинских учреждений Запорожья, злоупотребляя служебным положением, вместе с 40-летним частным предпринимателем, специализирующимся на торговле лекарственными товарами, требовали и получали неправомерную выгоду из жителей региона за медицинские услуги. И 31 марта фигурантов задержали "на горячем" во время получения взятки от пациента в размере 25 500 гривен.

Сотрудники СБУ уточняют: правонарушения зафиксировали в городской больнице экстренной и скорой медицинской помощи Запорожского горсовета и в схеме задействовано несколько сотрудников. А деньги, как выяснилось, злоумышленники требовали за официально бесплатные нейрохирургические операции для инвалидов 1-й и 2-й групп. Предварительно задокументировано два факта вымогательства денег. Стоимость медицинских "услуг" участников коррупционной схемы составляла до полумиллиона гривен.

Чтобы как-то замаскировать взятки, должностные лица предлагали пациентам подписать заявления о якобы добровольных "взносах" на развитие медицинского учреждения.

Предпринимателя-посредника полицейские задержали в здании больницы при передаче взятки, а одного из организаторов сделки взяли в собственном кабинете. Всего же в ходе неотложных следственных действий в служебных кабинетах фигурантов работники полиции обнаружили более 100 000 гривен, мобильные телефоны и черновые записи.

"За незаконные сделки чиновникам грозит уголовная ответственность, – сообщили в отделе коммуникации Нацполиции. – Злоумышленникам грозит наказание – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества".

Уголовное производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Сейчас решается вопрос сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Тем временем работники полиции проверяют причастность к коррупционной схеме других должностных лиц больницы.