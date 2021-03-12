Заместитель Кличко, которого подозревали в коррупции, вернулся к работе в мэрии Киева

12 марта заместитель мэра Киева Виталия Кличко Николай Поворозник, которого ранее подозревали в коррупции, вернулся к работе.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Почти год без полноценной работы. Но это тоже опыт, который многому научил и оставил рядом только настоящих и настоящих друзей", - написал он в своем посте.

Стоит отметить, что 14 апреля 2020 года за Поворозника взялась СБУ, поскольку его подозревали в требовании взятки в размере $125 тыс. через посредника от представителя компании-застройщика. При этом сам подозреваемый сообщил, что все года работал честно, а история с взяткой - провокация. И хотя 15 апреля он говорил, что не собирается уходить с поста, уже 17 апреля Поворозник написал заявления об отстранении его от должности во время расследования.