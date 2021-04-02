В киевском метро мужчина жестоко избил полицейскую и сбежал: подробности

В Киеве на станции метро "Шулявская" безбилетник поспорил с женщиной полицейским и нанес ей несколько ударов в голову.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Фейсбук.

Сообщается, что инцидент произошел 30 марта. Сержант полиции получила сообщение от контроллера сообщение, что мужчина перепрыгнул турникеты и направляется в сторону эскалатора.

Полицейская быстро установила местоположение нарушителя и попросила его покинуть метро, однако тот начал громко ругаться, а затем и вовсе нанес ей несколько ударов в лицо.

Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб тканей лица и сотрясение головного мозга.

После этого 41-летний злоумышленник сбежал с места происшествия, однако уже на станции метро "Крещатик" его приняли другие полицейские.

Мужчине сообщили о подозрении, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в Харькове пьяный подросток помочился на рельсы метро. Впрочем, его быстро нашли и доставили в участок.