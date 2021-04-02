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В киевском метро мужчина жестоко избил полицейскую и сбежал: подробности

В киевском метро мужчина жестоко избил полицейскую и сбежал: подробности
Обновлено 18:20 Сегодня Телеграф

В Киеве на станции метро "Шулявская" безбилетник поспорил с женщиной полицейским и нанес ей несколько ударов в голову. 

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Фейсбук. 

Сообщается, что инцидент произошел 30 марта. Сержант полиции получила сообщение от контроллера сообщение, что мужчина перепрыгнул турникеты и направляется в сторону эскалатора. 

Полицейская быстро установила местоположение нарушителя и попросила его покинуть метро, однако тот начал громко ругаться, а затем и вовсе нанес ей несколько ударов в лицо. 

Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб тканей лица и сотрясение головного мозга.

После этого 41-летний злоумышленник сбежал с места происшествия, однако уже на станции метро "Крещатик" его приняли другие полицейские.

Мужчина избил полицейскую в киевском метро

Мужчина избил полицейскую в киевском метро

Мужчине сообщили о подозрении, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. 

Как сообщалось ранее, в Харькове пьяный подросток помочился на рельсы метро. Впрочем, его быстро нашли и доставили в участок.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Киев, Полиция, Драка.
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