В Крыму заблокировали десятки украинских новостных сайтов (список)

27 украинских сайтов полностью заблокированы в оккупированном Крыму.
Это следует из результатов мониторинга Крымской правозащитной группы.
Отмечается, что оккупационные администрации заблокировали доступ к сайтам Меджлиса, "Свидетелей Иеговы", Хизб ут-Тахрир и Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.
Также был закрыт доступ к популярной соцсети для поиска деловых контактов LinkedIn.
Помимо них блокируются и ряд новостных сайтов, а именно:
Правозащитники сообщают, что такими действиями оккупанты нарушают право местных жителей на доступ к информации.
Как сообщалось ранее, крымские "депутаты" назвали НАТО агрессором.