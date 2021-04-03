В Крыму заблокировали десятки украинских новостных сайтов (список)

27 украинских сайтов полностью заблокированы в оккупированном Крыму.

Это следует из результатов мониторинга Крымской правозащитной группы.

Отмечается, что оккупационные администрации заблокировали доступ к сайтам Меджлиса, "Свидетелей Иеговы", Хизб ут-Тахрир и Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

Также был закрыт доступ к популярной соцсети для поиска деловых контактов LinkedIn.

Помимо них блокируются и ряд новостных сайтов, а именно:

Укринформ;

Цензор.нет;

QHA;

След.нет;

Информационное сопротивление;

UAinfo;

Blackseanews;

112 телеканал;

Апостроф;

Главком;

Главное;

Громадське радіо;

Центр журналистских расследований;

Подробности;

Стрічка;

ТонеТо;

ТСН;

Депо;

Украинская правда;

РБК Украина;

Зеркало недели,;

Херсон Daily.

Правозащитники сообщают, что такими действиями оккупанты нарушают право местных жителей на доступ к информации.

Как сообщалось ранее, крымские "депутаты" назвали НАТО агрессором.