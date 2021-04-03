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В Крыму заблокировали десятки украинских новостных сайтов (список)

В Крыму заблокировали десятки украинских новостных сайтов (список)
Обновлено 14:33 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

27 украинских сайтов полностью заблокированы в оккупированном Крыму. 

Это следует из результатов мониторинга Крымской правозащитной группы.

Отмечается, что оккупационные администрации заблокировали доступ к сайтам Меджлиса, "Свидетелей Иеговы",  Хизб ут-Тахрир и Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий. 

Также был закрыт доступ к популярной соцсети для поиска деловых контактов LinkedIn. 

Помимо них блокируются и ряд новостных сайтов, а именно: 

  • Укринформ;
  • Цензор.нет;
  • QHA;
  • След.нет;
  • Информационное сопротивление;
  • UAinfo;
  • Blackseanews;
  • 112 телеканал;
  • Апостроф;
  • Главком;
  • Главное;
  • Громадське радіо;
  • Центр журналистских расследований;
  • Подробности;
  • Стрічка;
  • ТонеТо;
  • ТСН;
  • Депо;
  • Украинская правда;
  • РБК Украина;
  • Зеркало недели,;
  • Херсон Daily.

Правозащитники сообщают, что такими действиями оккупанты нарушают право местных жителей на доступ к информации. 

Как сообщалось ранее, крымские "депутаты" назвали НАТО агрессором

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Крым, СМИ, КПГ.
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