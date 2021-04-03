Предатели Украины, помогавшие оккупировать Крым, назвали НАТО "агрессором"

"Депутат Крыма" Михаил Шеремет и "крымский сенатор" Сергей Цеков, принимавшие активное участие в аннексии полуострова, назвали агрессором НАТО, страны которого недавно устроили встречу в связи с недавним срывом перемирия и обстрелом позиций ВСУ наемниками Путина под Шумами 26 марта.

В частности, Шеремет, ранее заявивший про то, что никакого компромисса с Украиной из-за Крыма быть не может, посоветовал альянсу "хорошо почитать историю Великой Отечественной войны", прежде чем предпринимать какие-либо военные шаги в сторону России, и вовремя одуматься.

"Последствия для агрессора будут весьма плачевны", - заявил он.

В свою очередь, Сергей Цеков сравнил Украину с бесплатным военным полигоном для Запада.

"Для НАТО Украина бесплатный полигон военных учений, орудие против России", - заявил он.

По его словам, он верит, что, когда-то в Украине поймут, что якобы НАТО только развязывал и поддерживал войны во многих странах мира.

"НАТО - это агрессор, а не защитник", - добавил он.

Как сообщал "Телеграф", в сети появилась карта, на которой отметили места дислокации военной техники РФ у границ с Украиной.