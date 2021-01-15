Кравчук взбудоражил россиян, допустив "компромисс" по Крыму

14 января Европейский суд по правам человека принял первое решение по делу "Украина против России", признав приемлемой жалобу Киева на нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

Первый президент Украины, а ныне глава делегации страны в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук в интервью "Национальной службе новостей" прокомментировал решение ЕСПЧ и рассказал верит ли в нарушение прав человека в аннексированном Крыму.

"Крымские татары привели документальные доказательства, что на полуострове нарушаются основополагающие принципы прав человека. Такие вопросы должен рассматривать международный суд. Кроме того, ни Украина, ни международное сообщество не может согласиться с тем, что Крым добровольно перешел в состав России. Государство, которое прибегло к аннексии, должно за это отвечать", - отметил он.

Кравчук также оценил, возможно ли примирение России и Украины в вопросе Крыма.

"Крым – отдельная тема для разговора, Донбасс – также отдельная. Мы семь лет пытаемся договориться по Донбассу, но не можем. Я не говорю, что Украина во всем идеально права. Но Украина готова к компромиссам. В формате диктата, обвинений и требований к Украине никакие договоренности неосуществимы. Это дорога в глухой угол", - считает бывший президент.

После этого интервью российские СМИ отбросили слова Кравчука, что Россия должна отвечать за аннексию, и стали тиражировать статьи о готовности Украины к компромиссам.

Российские новостные порталы публикуют статьи с провокационными заголовками, где слова Кравчука выхвачены из контекста, а фраза о аннексии Крыма вырезана: "Кравчук заявил о готовности Украины к компромиссам"; "Кравчук заявил о готовности Украины к «компромиссу» с Россией по Крыму"; "Не хотим трудностей: Кравчук призвал к «компромиссу» по Крыму".

Кроме того, в Годуме официально уже прокомментировали заявление Кравчука и сообщили, что никакого "компромисса" по Крыму быть не может.

"Никакого "компромисса" по Крыму, о котором сказал экс-президент Украины Леонид Кравчук, быть не может", - заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Напомним, как сообщал ранее "Телеграф", российские оккупанты шаг за шагом превращают полуостров в военную базу.