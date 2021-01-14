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ЕСПЧ принял решение по делу Украина против России о систематических нарушениях прав человека в Крыму

ЕСПЧ принял решение по делу Украина против России о систематических нарушениях прав человека в Крыму
Обновлено 12:47 Сегодня Телеграф

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня принял решение по поводу нарушения прав человека во временно оккупированном Крыму, по искам Украины против Российской Федерации.

Об этом сообщает политический деятель и глава информационного отдела "Правого сектора" Борислав Береза в своем Телеграмм-канале.

"Только что ЕСПЧ опубликовал решение по делу Украина против России, которое было инициированно после аннексии Кремлём Крыма. И это отличное решение для Украины. Это решение чётко озвучивает, что Крым - это Украина и никакой псевдо-референдум под контролем РФ не признается, как основание для аннексии", - написал политик.

Суд постановил, что факты, обжалованные государством-заявителем, подпадают под «юрисдикцию» Российской Федерации по смыслу статьи 1 Конвенции, и отклонил предварительное возражение государства-ответчика относительно несовместимости ratione loci с положениями Конвенции и Протоколов к ней - Суд постановил что РФ осуществляла “эффективный контроль” в Крыму как минимум с 27 февраля 2014 (а не с 18 марта как утверждала РФ).

"Что касается характера юрисдикции после 18 марта, Суд отметил, что государство-заявитель ратифицировало Конвенцию 11 сентября 1997 г. в отношении своей территории в пределах международно признанных границ на тот момент, включая Крым как «неотъемлемую составную часть Украины» В соответствии с вышеуказанными принципами, если государство-заявитель не приняло и не уведомило об изменении суверенной территории Украины, Суд должен предположить, что юрисдикция государства-заявителя распространяется на всю его территорию, включая Крым", - сказано в сообщении.

Далее Суд отклонил возражения Правительства-ответчика (РФ) об отсутствии добросовестности со стороны государства-заявителя, так как РФ утверждала, что цель Украины не заключалась в искренне поднятом вопросе о защите прав человека в соответствии с Конвенцией, а была добиться решения по политическим вопросам и вопросам общего международного права, таким как законность «референдума», проведенного в Крыму 16 марта 2014 года, и «вытекающее из него воссоединение», которые происходили за пределами компетенция Суда.

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Также Суд, отклонил предварительные возражения государства-ответчика относительно неисчерпания внутренних средств правовой защиты;

Суд объявил приемлемыми без ущерба для существа жалобы государства-заявителя в отношении рассматриваемого периода, касающиеся предполагаемого существования административной практики в отношении:

  • насильственных исчезновений и отсутствия эффективного расследования предполагаемого существования такой административной практики в нарушение статьи 2 Конвенции;
  • бесчеловечного жестокого обращения в нарушение статьи 3 Конвенции;
  • незаконного задержания в нарушение статьи 5 Конвенции;
  • распространения законов Российской Федерации на Крым и вытекающий из этого эффект, что с 27 февраля 2014 года суды в Крыму не могут считаться «учрежденными законом» по смыслу статьи 6. Конвенции;
  • незаконного автоматического навязывания российского гражданства в нарушение статьи 8 Конвенции;
  • произвольного перевода «осужденных» в места отбывания наказания в РФ в нарушение статьи 8 Конвенции;
  • преследования и запугивания религиозных лидеров, не исповедующих русскую православную веру, произвольных рейдов в места отправления религиозных обрядов и конфискацией религиозной собственности в нарушение статьи 9 Конвенции;
  • подавления нероссийских СМИ в нарушение статьи 10 Конвенции;
  • запрещения публичных собраний и демонстраций, а также запугивания и произвольного задержания организаторов демонстраций в нарушение статьи 11 Конвенции;
  • экспроприации собственности без компенсации у гражданских лиц и частных предприятий в нарушение статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции;
  • подавления украинского языка в школах и преследования украиноязычных детей в школе в нарушение статьи 2 Протокола № 1 к Конвенции;
  • ограничения свободы передвижения между Крымом и материковой частью Украины в результате фактического преобразования (государством-ответчиком) линии административной границы в государственную границу (между Российской Федерацией и Украиной) ) в нарушение статьи 2 Протокола № 4 к Конвенции;
  • дискриминации в отношении крымских татар в нарушение статьи 14 Конвенции в совокупности со статьями 8, 9, 10 и 11 Конвенции и статьей 2 Протокола № 4.

Кроме того, Борислав Береза пообещал рассказать о том, как РФ пыталась снять украинскую судью в ЕСПЧ с рассмотрения дела. 

Напомним, известный политический эксперт Тарас Березовец интервью "Телеграфу" дал неутешительный прогноз по Крыму и России.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Крым, Суд, ЕСПЧ.
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