ЕСПЧ принял решение по делу Украина против России о систематических нарушениях прав человека в Крыму

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня принял решение по поводу нарушения прав человека во временно оккупированном Крыму, по искам Украины против Российской Федерации.

Об этом сообщает политический деятель и глава информационного отдела "Правого сектора" Борислав Береза в своем Телеграмм-канале.

"Только что ЕСПЧ опубликовал решение по делу Украина против России, которое было инициированно после аннексии Кремлём Крыма. И это отличное решение для Украины. Это решение чётко озвучивает, что Крым - это Украина и никакой псевдо-референдум под контролем РФ не признается, как основание для аннексии", - написал политик.

Суд постановил, что факты, обжалованные государством-заявителем, подпадают под «юрисдикцию» Российской Федерации по смыслу статьи 1 Конвенции, и отклонил предварительное возражение государства-ответчика относительно несовместимости ratione loci с положениями Конвенции и Протоколов к ней - Суд постановил что РФ осуществляла “эффективный контроль” в Крыму как минимум с 27 февраля 2014 (а не с 18 марта как утверждала РФ).

"Что касается характера юрисдикции после 18 марта, Суд отметил, что государство-заявитель ратифицировало Конвенцию 11 сентября 1997 г. в отношении своей территории в пределах международно признанных границ на тот момент, включая Крым как «неотъемлемую составную часть Украины» В соответствии с вышеуказанными принципами, если государство-заявитель не приняло и не уведомило об изменении суверенной территории Украины, Суд должен предположить, что юрисдикция государства-заявителя распространяется на всю его территорию, включая Крым", - сказано в сообщении.

Далее Суд отклонил возражения Правительства-ответчика (РФ) об отсутствии добросовестности со стороны государства-заявителя, так как РФ утверждала, что цель Украины не заключалась в искренне поднятом вопросе о защите прав человека в соответствии с Конвенцией, а была добиться решения по политическим вопросам и вопросам общего международного права, таким как законность «референдума», проведенного в Крыму 16 марта 2014 года, и «вытекающее из него воссоединение», которые происходили за пределами компетенция Суда.

Также Суд, отклонил предварительные возражения государства-ответчика относительно неисчерпания внутренних средств правовой защиты;

Суд объявил приемлемыми без ущерба для существа жалобы государства-заявителя в отношении рассматриваемого периода, касающиеся предполагаемого существования административной практики в отношении:

насильственных исчезновений и отсутствия эффективного расследования предполагаемого существования такой административной практики в нарушение статьи 2 Конвенции;

бесчеловечного жестокого обращения в нарушение статьи 3 Конвенции;

незаконного задержания в нарушение статьи 5 Конвенции;

распространения законов Российской Федерации на Крым и вытекающий из этого эффект, что с 27 февраля 2014 года суды в Крыму не могут считаться «учрежденными законом» по смыслу статьи 6. Конвенции;

незаконного автоматического навязывания российского гражданства в нарушение статьи 8 Конвенции;

произвольного перевода «осужденных» в места отбывания наказания в РФ в нарушение статьи 8 Конвенции;

преследования и запугивания религиозных лидеров, не исповедующих русскую православную веру, произвольных рейдов в места отправления религиозных обрядов и конфискацией религиозной собственности в нарушение статьи 9 Конвенции;

подавления нероссийских СМИ в нарушение статьи 10 Конвенции;

запрещения публичных собраний и демонстраций, а также запугивания и произвольного задержания организаторов демонстраций в нарушение статьи 11 Конвенции;

экспроприации собственности без компенсации у гражданских лиц и частных предприятий в нарушение статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции;

подавления украинского языка в школах и преследования украиноязычных детей в школе в нарушение статьи 2 Протокола № 1 к Конвенции;

ограничения свободы передвижения между Крымом и материковой частью Украины в результате фактического преобразования (государством-ответчиком) линии административной границы в государственную границу (между Российской Федерацией и Украиной) ) в нарушение статьи 2 Протокола № 4 к Конвенции;

дискриминации в отношении крымских татар в нарушение статьи 14 Конвенции в совокупности со статьями 8, 9, 10 и 11 Конвенции и статьей 2 Протокола № 4.

Кроме того, Борислав Береза пообещал рассказать о том, как РФ пыталась снять украинскую судью в ЕСПЧ с рассмотрения дела.

Напомним, известный политический эксперт Тарас Березовец интервью "Телеграфу" дал неутешительный прогноз по Крыму и России.