Врач посоветовала заняться делами и выгнала из кабинета: киевлянка рассказала о неудачном визите в клинику

Жительница Киева планировала пройти курс плазмафереза в клинике Оксфорд-медикал, на что получила совет врача заниматься другими делами и оказалась буквально выставлена за дверь.

О своем визите в клинику 3 апреля в Фейсбуке рассказала врач Ольга Виноградная.

Придя к врачу женщина получила совет: "отвлекаться и заниматься делами, а не болячками".

В ответ Виноградная сказала, что ее злят такие советы врачей, и что врач не понимает, как страдает она и если бы "хоть день она испытала ее мучения", то не советовала бы такого.

После этого женщину попросту выгнали из кабинета.

В комментариях пользователи сети поддерживали женщину.

Некоторые критиковали врача за такой поступок.

Пару украинцев поделились своими историями.

Напомним, что 23 марта в Киеве врачу-стоматологу объявили подозрение в покушении на убийство и мошенничестве на сумму свыше 400 тысяч гривен.