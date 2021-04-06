В Киеве антифашисты избили девушку-подростка за национализм (фото)

Несмотря на оккупацию Крыма и прямую агрессию со стороны Российской Федерации, пассионарная молодежь продолжает заниматься субкультурными войнами. В Киеве трое представителей субкультуры "Антифа" избили 16-летнюю девушку-подростка за националистические взгляды.

Об этом в facebook написал глава организации "Национальное сопротивление" Алексей Свинаренко "Сталкер".

"Вику избивали трое ублюдков, после того, как она упала ее забивали ногами. Ничего удивительного в таком поведении нет. Ведь антифашисты из Арсенала и честь, это разные вещи. Особенно учитывая "боевой опыт" их главаря дезертира", - отметил автор сообщения.

По его словам, нападавшие являются участниками хулиганского движения фанатов футбольного клуба "Арсенал" (Киев), - единственного организованного фанатского движения в Украине, чьи участники пропагандируют антифашисткие взгляды. В 2014 году часть этого движения поехала воевать на Донбасс за российских оккупантов. Также Свинаренко указал на участие в нападении антифашистов из Беларуси.

Все нападавшие идентифицированы националистами.

Напомним, Дональд Трамп собирался признать антифашистское движение террористической организацией.