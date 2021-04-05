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На Львовщине подросток случайно выстрелил себе в грудь из пневмата (фото)

На Львовщине подросток случайно выстрелил себе в грудь из пневмата (фото)
Обновлено 17:07 Сегодня Телеграф

Нелепая случайность стала трагической для 17-летнего мастера в Львовской области. Пневматический пистолет выстрелил ему в грудь.

Об этом сообщает областная детская больница "Охмадит" на facebook.

17-летний парень прибивал дощечки с помощью гвоздезабивного пневматического пистолета. После работы он собрал инструменты и отправился домой. В какой-то момент он споткнулся у лестницы и упал. Пневматический пистолет, который "стреляет" гвоздями, случайно выстрелил гвоздем в грудную клетку парню, который стал задыхаться.

Как выяснилось, у парня была выраженная одышка, боль в левой половине грудной клетки. Также дежурный врач обнаружил, что легкое пробито гвоздем, развился левосторонний пневмоторакс - воздух попало в грудную клетку, сдавило левое легкое и смещали сердце вправо. На серии рентген-снимков врачи увидели строительный гвоздь в области левого легкого.

фото

"Ситуация была очень опасна - к аорте хватало всего несколько миллиметров. Если бы гвоздь пробил аорту, мы бы его уже не успели спасти, учитывая, что доехать из района во Львов так быстро невозможно. Но этому парню буквально повезло - гвоздь пробил легкое. Мы имели еще время на спасение ", - рассказал детский хирург "" Николай Мыкита.

Медикам удалось спасти подростка.

Напомним, в Киеве трагически закончилась попытка мужчины проникнуть в квартиру через окно.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Львов, Выстрел, Подросток, Охмадит.
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