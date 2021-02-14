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В Киеве мужчина пытался проникнуть в квартиру через окно и сорвался с высоты (фото)

В Киеве мужчина пытался проникнуть в квартиру через окно и сорвался с высоты (фото)
Обновлено 18:52 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В Киеве мужчина пытался проникнуть в окно квартиры многоэтажки, но сорвался с высоты. Полученные от падения травмы оказались смертельными. 

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Фейсбук. 

"Смертельное ЧП в Киеве на Дарницком бульваре: несчастный случай при попытке проникнуть в жилье, человек выпал из окна. Разбился на смерть. На месте работают полиция, медики, СОГ и спасатели КАРС", - сказано в сообщении. 

При этом в информации не указано, пытался ли мужчина пробраться в свой дом или же был грабителем, однако на прикрепленном к сообщению фото заметно, что окно в квартиру было разбито. 

Как сообщалось ранее, в Киевской области поймали группу "таксистов", которые угощали пассажиров напитками с "клофелином". У бессознательных жертв они забирали все ценное, а их самих оставляли на обочине. 

Подобное происшествие произошло накануне и в самой столице. Там "таксист" отравил двух мужчин кофе и оставил их умирать в снегу. Впрочем, одному из пострадавших удалось спастись благодаря проезжавшей мимо женщине. 

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Киев, ЧП.
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