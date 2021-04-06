Украину посреди весны начало засыпать снегом (фото, видео)

В то время как на календарях уже приближается средина апреля в Украине пошел снег. Данное явление значительно затруднило движение на дорогах во Львовской области и Закарпатье.

Об этом 6 апреля в Фейсбуке сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он также поделился фото и видео снятой непогоды в регионе.

По его словам, на трассе М07 на Львовщине усложнено движение из-за гололеда и мокрого снега.

Во Львове 6 апреля погода весьма дождливая вперемешку со снежными массами. Мокрый снег с дождем могут стать причиной образования гололеда на многих дорогах региона.

Температура воздуха от -1 до +8 градусов.

Фото: SINOPTIK

Напомним, что ранее украинский синоптик Наталья Диденко рассказала об ожидающихся осадках 7 апреля на праздник Благовещения на территории Украины.