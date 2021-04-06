Мэр Черкасс едва не подрался с главой местной ячейки "Нацкорпуса": перепалка попала на видео

В Черкассах, во время заседания горсовета, городской мэр Анатолий Бондаренко едва не подрался с главой местного "Нацкорпуса" Дмитрием Кухарчуком.

Соответствующие кадры выложены в сеть телеграм-каналом Perepichka News.

Как видно на видео, все началось со словесной перепалки после речи Кухарчука о пустых обещаниях и коррупционной деятельности мэра. Бондаренко в ответ обвинил того в голословности.

Эскалация произошла стремительно, но подоспевшие к месту охранники смогли пресечь драку.

Напоследок Бондаренко, поднимаясь к своему месту, запустил в Кухарчука своей картонной копией. Кроме нее никто в перепалке не пострадал.

Как сообщалось ранее, генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что дело активиста Сергея Стерненко очень важно для нее и пообещала взять его расследование под личный контроль.