Очень важный кейс: Венедиктова заступилась за Стерненко, указав на ключевую деталь

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверяет, что уголовные дела по расследованию нападений на активиста Сергея Стерненко будут находиться на ее личном контроле, дабы было делано все, чтобы найти виновных.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Для меня кейс по Стерненко очень важный, потому что траектория движения этого уголовного производства двусторонняя – сам Стерненко был в статусе подозреваемого, а позднее получил приговор суда, но что следствие думает о тех, кто совершал преступление в отношении самого Стерненко?" – сказала она.

На данный момент три уголовных дела по покушениям на Стерненко, объединены в одно и переданы для расследования в СБУ. Процесс расследования находится на контроле у генпрокурора.

О чем речь?

До того, как Стерненко приговорили к 7 годам лишения свободы по делу о якобы похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии "Родина", на него было совершено несколько нападений. Так, вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на 23-летнего Стерненко и его девушку. Отбиваясь от нападавших, он смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала и сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее - также государственную охрану.

По фактам нападений на Стерненко в настоящее время осуществляется процессуальное руководство в трех уголовных производствах, еще по одному обвинительный акт в отношении подозреваемого нападавшего направлен в суд.

В марте 2020 года ряд правозащитных и общественных организаций призвали правоохранителей беспристрастно расследовать уголовное дело, возбужденное по факту нападения на общественного активиста Сергея Стерненко.

Как сообщал "Телеграф", ранее сторонники Стерненко устроили погром у Офиса президента.