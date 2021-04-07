Экс-депутат пытался сжечь квартиру вместе с женой и детьми: в сети рассказали о происшествии в Киеве (фото)

В Киеве экс-депутат сжег машину жены, а потом попытался сжечь ее с детьми вместе с квартирой.

Об этом 7 апреля сообщили в Фейсбуке Киева оперативного.

Около 9:50 вечера в полицию сообщили о домашнем насилии. Звонящий рассказал, что в собственной квартире на улице Героев Обороны, 10 пытался забрать у жены ружье, но безуспешно.

Пока правоохранители ехали на место инцидента поступило еще одно сообщение, на этот раз уже о пожаре.

Когда полицейские прибыли на место происшествия жители дома начали жаловаться на пьяного мужчину, приехавшем на Bentley, и устроившем поджег квартиры на 16 этаже, после чего поджигателя задержали.

Оказалось именно он вызвал хранителей правопорядка, когда поджигал квартиру с женой и 4 детьми внутри.

По словам соседей несколькими днями ранее мужчина поджог автомобиль жены.

Задержанный оказался экс-депутатом - Даниленко Виталием, 1975 года рождения, из Чернигова.

По его словам, все это произошло из-за измен его жены.

При этом в 2014 он возглавлял комиссию Киевсовета по вопросам семьи, спорта и молодежи.

Напомним, что в Госспецсвязи рассказали, что произошло с военными, которые 6 апреля устроили стрельбу в поезде.