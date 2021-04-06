Стала известна судьба военных, которые по пьяни устроили стрельбу в поезде

Из-за стрельбы в вагоне поезда №126 Константиновка - Киев, двое военных ГУ фельдъегерской связи Госспецсвязи лишились своих должностей.
Об этом во вторник, 6 апреля сообщили в Фейсбуке украинской службы Госсвязи.
По прибытию на станцию Красноград вна харьковщине военных задержали.
В свою очередь в Госспецсвязи сообщили, что военных уволили по приказу. По факту содеянного ими проводится расследование.
В то же время, работники фельдъегерской связи находятся в Красноградском отделении Нацполиции в Харьковской области.
Для выяснения деталей инцидента на место происшествия отправилось руководство Госспецсвязи.
Напомним, что ранее, 2 апреля в столице Украины посетитель магазина начал стрелять по охраннику в ТРЦ, который накануне просил его одеть маску для защиты.