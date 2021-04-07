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Электричка протаранила авто полицейских под Кривым Рогом: видео ЧП

Электричка протаранила авто полицейских под Кривым Рогом: видео ЧП
Обновлено 11:10 Сегодня Телеграф

Необычное дтп произошло во вторник, 6 апреля, в Днепропетровской области. Электричка столкнулась с полицейской машиной.

Авария произошла на неохраняемом железнодорожном переезде со звуковой сигнализацией на перегоне Верховцево - Кривой Рог. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Столкнулись электричка 6027, следующая по маршруту "Днепр-Кривой Рог" и автомобиль Национальной полиции. По предварительным данным, водитель автомобиля выехал на переезд и не заметил приближающийся состав К счастью никто не пострадал. Правда и автомобиль и электричка получили повреждения. Поезд отделался согнутой лестницей лестница подъема на крышу в кабине машиниста и повреждением тормозного цилиндра.  У полицейской машины раскурочило переднюю часть.

Напомним, 29 марта в районе Славгорода сошел с рельс скоростной поезд "Интерсити" №732, следовавший по маршруту Киев-Запорожье. Последствия аварии устраняли несколько дней. Никто из пассажиров не пострадал. На данном участке временно перекрыли движение поездов.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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ДТП, Авария, Полиция, Электричка, Кривой Рог.
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