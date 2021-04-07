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Синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло

Синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло

Синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло
14:24 Сегодня Телеграф

В ближайшие дни погода в Украине еще будет не по-весеннему холодной, но уже на выходные погода порадует украинцем солнцем и теплом.

Об этом пишет синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook в среду, 7 апреля.

По ее словам, еще в четверг, 8 апреля, в Украине местами возможен мокрый снег - на Западе, местами в северных областях и в Винницкой области. На остальной территории будет сухо, разве что в Крыму и Приазовье пройдет дождь.

"Температура воздуха ближайшей ночью в западных и северных областях еще поморозит, ожидается 0-4 градуса мороза, однако уже завтра днем начнется, хотя и робкое, но все же повышение температуры воздуха, + 6 + 10 градусов", пишет синоптик.

Ветер будет западный, умеренный, до порывистого.

"В Киеве 8 апреля ночью и утром небо прояснит, в утренние часы даже порадует нас солнышком, но днем опять могут набежать влажные облака. Хотя существенные дожди или снег маловероятны. Температура воздуха в столице ближайшей ночью будет "на любителя", 0-2 градуса мороза, завтра днем потеплеет, если это можно так назвать, до + 7 + 9 градусов", - пишет Диденко.

погода_8 апреля

(карта Укргидрометцентра: погода 8 апреля)

При этом синоптик призвала не расстраиваться из-за нынешней погоды.

"Смело стройте планы на выходные, субботу-воскресенье, дышите свежим замечательным воздухом, проветривайте ковры, выставляйте цветы на балкон, сгребают мусор, но, не дай Бог, не курите, делайте друг другу "ку-ку" между деревьями в парках, фотографируйте цветы и деревья!", - написала Диденко.

По ее словам, в ближайший уик-энд практически повсеместно в Украине атмосфера организует солнце, сухую погоду, а столбики термометров поднимутся до + 10 + 16 градусов.

погода_10 апреля

(карта Укргидрометцентра: погода 10 апреля)

Как сообщалось, южный циклон вместе с воздушными массами из Арктики остудили территории Украины и принесли осадки в виде дождей и снега в последние дни.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 256

Все по теме:

Киев, Украина, Погода, Прогноз, Потепление, Выходные, Синоптик, Наталка Діденко.
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