В Киеве посреди апреля пошел снег (видео)

Несмотря на то, что календарь показывает середину весны, в Киеве в среду, 7 апреля, целый день идут дожди с мокрым снегом. Солнечная погода ожидается лишь на выходных.

Видео с мокрым снегом, идущем на улице Генерала Наумова в микрорайоне Новобеличи выложил telegram-канал издания "Телеграф". Кадры сняты примерно в 16.00.

"7 апреля. Новобеличи, Киев. Снег", - отметили авторы сообщения.

В целом, можно сказать, что и в остальном Киеве весь день льет мерзкий дождь. Термометр за окном показывает температуру 3-4 градуса выше нуля. На улице можно наблюдать одинокие фигуры киевлян с зонтиками и в теплой верхней одежде. Все это слабо напоминает о недавних солнечных днях в столице.

Отметим, что прохладная погода будет в Киеве еще несколько дней. Так народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует в Киеве мокрый снег с дождем и в четверг, 8 апреля. Правда, существенные осадки в столице все же маловероятны. А уже на выходных 10-11 апреля в Киеве установится довольно теплая и солнечная погода – до + 10 + 16 градусов.