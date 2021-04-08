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Четверг, 08.04.2021
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Искали с февраля: на Луганщине при загадочных обстоятельствах умер 17-летний парень (фото)

Искали с февраля: на Луганщине при загадочных обстоятельствах умер 17-летний парень (фото)
16:02 Сегодня Телеграф

В реке Айдар в селе Заайдаровка Луганской области сегодня, 8 апреля, нашли мертвым 17-летнего Ивана Лихоноса, который пропал без вести еще в феврале. Об итогах поисковой операции информирует областное управление Национальной полиции. 

 

В последний раз Ваню видели живым 12 февраля: тогда парень ехал домой из кафе "Сарай", вышел из такси у стелы "Заайдаровка" и пропал. Тогда на поиск Ивана бросили все силы: парня все это время искали оперативники уголовного розыска, ювенальные полицейские, кинологи, нацгвардейцы, пограничники, работники ГСЧС, почти все односельчане и волонтеры из соседних поселков. Увы, обнаружили его мертвым: причину установят после соответствующих экспертиз.

Напомним, в Киеве произошло ЧП: прямо посреди детской площадки, неподалеку от играющих детей, был найден мертвый человек.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Луганщина, Поисковая операция, Пропал без вести.
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