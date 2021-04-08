Так и остался лежать на рельсах: под Киевом подросток сорвался с моста (видео)

В четверг, 8 апреля, в Ирпене (Киевская область) произошло серьезное ЧП с подростком, который упал с моста.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Х*евый Киев", где публикуют видео с места ЧП.

На кадрах видно лежащего под мостом подростка. К нему подбегают люди, которые высадились с поезда, который видно стоящим неподалеку от места ЧП. По всей видимости, электричка остановилась, потому что машинист заметил падающего с высоты подростка.

Автор ролика предполагает печальный исход случившегося, добавляя: В следующий раз, когда будете лезть, подумайте, вы еще матерям нужны.

Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал "Телеграф", ранее на рельсах в Смеле Черкасской области прохожие обнаружили двоих подростков с ожогами тела.

А на Сахалине произошло смертельное ЧП в общежитии: двоих парней 18 и 19 лет, студентов первого и второго курсов СахГУ убило током в душе.