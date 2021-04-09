В Днепре фура насмерть сбила женщину и, как ни в чем не бывало, поехала дальше (видео, фото)

Около 10 утра в Днепре на улице Каруны, вблизи моста произошло ДТП: грузовик переехал женщину, и протащил ее несколько метров.

Об этом 9 апреля сообщил Информатор.

Согласно предоставленным данным, фура DAF ехала по улице и поворачивала в сторону проспекта Мануйловского. В это момент женщина начала переходить дорогу в неположенном для этого месте и подошла вплотную к грузовику, из-за этого она была в "слепой зоне" водителя и он совершил на нее наезд. Водитель не сразу остановился, а продолжил движение и несколько метров протащил тело.

На место инцидента прибыла полиция для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Правоохранители провели беседу с водителем.

Отметим, что 65-летняя женщина скончалась сразу на месте от полученного количества травм.

Скриншот видео момента (ОСТОРОЖНО! контент +18), видео есть на YouTube.

Кадры с места инцидента:

Фото/видео: Информатор

Напомним, что ранее в Одессе 9 апреля на одной из ЖД станций произошло ЧП: 14 летний парень получил сильные ожоги тела, когда случайно коснулся провода, бегая по крыше товарного поезда.