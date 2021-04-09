На трассе под Киевом перекинулась заполненная цистерна с жидким кислородом: дорога перекрыта

Под Киевом, в районе Броваров произошло ЧП: посреди дороги опрокинулась цистерна с жидким кислородом.

Об этом 9 апреля сообщили в Фейсбуке ГУ ГСЧС Киевщины.

Инцидент произошел около 11 часов дня, тогда к спасателям и поступила информация о ДТП на дороге М-1, из-за которого грузовик с цистерной перевернулся.

На место инцидента срочно отправили бригаду спасателей, которые занялись ликвидацией испарений кислорода.

В результате аварии было частично заблокировано движение транспорта. Спасатели ожидали прибытие другой цистерны, для перекачки кислорода, который еще не успел покинуть перевернутую цистерну грузовика.

Напомним, что 9 апреля в Днепре на улице Каруны, вблизи моста произошло грузовик переехал женщину, и протащил ее несколько метров.