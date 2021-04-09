В Киеве с начала года укрепляют оборону: готовятся к любым проявлениям военной агрессии

В столице Украины ведут подготовку к возможному наступлению российских войск на Киев. Отражать атаку противника готовы бойцы 112 бригады территориальной обороны.

Подразделение уже заключило контракты с тремя сотнями резервистов. В их задачу входит, совместно с подразделениями КГГА, оборонять столицу, защищать гражданских, а также удерживать стратегически важные объекты и коммуникаций Киева, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По словам чиновников, с начала года каждую неделю проводятся учения с привлечением до сотни бойцов резерва.

"Мы мобилизируем силы для защиты территории столицы, учитывая тревожную информацию о ситуации на границах нашей страны", — заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Непосредственно набором и обучения резервистов занимается отдел организации территориальной обороны. Он является частью Департамента муниципальной безопасности КГГА.

Напомним, боец 130-го столичного батальона территориальной обороны, переехавший из Донбасса, рассказал о настроениях жителей ОРДЛО.