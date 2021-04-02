Многие стали патриотами Украины, потому что ее потеряли: переселенец рассказал, как война поменяла Донецк

Война и оккупация сильно повлияли на жителей Донецка. Среди значительной части населения усилились проукраинские настроения.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал переселенец из Донецка Дмитрий "Сепар", боец 130-го батальона территориальной обороны города Киев. В столицу донеччанин переехал через полтора года после начала войны.

По словам Дмитрий сейчас в Донецке осталось очень много украинских патриотов.

"Война показала, кто друг, а кто – враг. Она повлияла на восприятие, пришлось определяться, на чьей ты стороне. Те, кто были патриотами в Донецке, стали ярыми националистами. Многие из тех, кто сомневался, стали патриотами Украины, потому что ее потеряли", - отмечает "Сепар".

На этом фоне мужчину поражает то, что даже на восьмом году войны в Киеве он видит огромное количество людей с пророссийскими взглядами. Немало встречается ему и киевлян, ностальгирующих по временам СССР.

Напомним, в интернете показали фотографии Донецкой железнодорожной станции, которая пришла в полное запустение после прихода оккупантов.