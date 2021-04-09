Скачать
Пятница, 09.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Планы Кремля в Украине провалились: зачем Путину снова угрожать вторжением в нашу страну
Планы Кремля в Украине провалились: зачем Путину снова угрожать вторжением в нашу страну
Итоги дня 9 апреля: арест яхты Медведчука, смерть мужа Елизаветы II
Итоги дня 9 апреля: арест яхты Медведчука, смерть мужа Елизаветы II
Зеленский ввел санкции против Януковича и десятков экс-чиновников (список)
Зеленский ввел санкции против Януковича и десятков экс-чиновников (список)
Из-за ковида "скорую" ждали долго: на пожаре в Киеве чуть не сгорели мать с детьми (эксклюзивные фото)
Из-за ковида "скорую" ждали долго: на пожаре в Киеве чуть не сгорели мать с детьми (эксклюзивные фото)

Из-за ковида "скорую" ждали долго: на пожаре в Киеве чуть не сгорели мать с детьми (эксклюзивные фото)

Из-за ковида "скорую" ждали долго: на пожаре в Киеве чуть не сгорели мать с детьми (эксклюзивные фото)
Обновлено 22:14 Сегодня Телеграф

В пятницу, 9 апреля, в Киеве загорелась квартира в 16-этажном доме по улице Марины Цветаевой. Во время спасательной операции, пожарные вытащили из задымленных помещений женщину и ее двух детей шести и двух лет в бессознательном состоянии. Также была спасена их соседка.  

На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа", который поделился деталями происшествия.

Пожар на Цветаевой Киев 9.04.2021

Пожар на Цветаевой Киев 9.04.2021

Из-за ситуации с COVID-19 в городе, медики не приезжали к месту вызова довольно долго, а потому спасателям пришлось приложить немало усилий, чтобы откачать пострадавших. 

Пожар на Цветаевой Киев 9.04.2021

Пожар на Цветаевой Киев 9.04.2021

Пожар на Цветаевой Киев 9.04.2021

Согласно предварительной информации, после прибытия "скорой" детей в сопровождении полицейских доставили в больницу на улице Алишера Навои и передали врачам. 

Пожар на Цветаевой Киев 9.04.2021

Пожар на Цветаевой Киев 9.04.2021

Пожар на Цветаевой Киев 9.04.2021

На трассе под Киевом перекинулась заполненная цистерна с жидким кислородом: дорога перекрыта

Детали и обстоятельства возникновения пожара уточняются. 

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 137

Все по теме:

Киев, Пожар.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Байден приносит извинения, Зеленский работает губернатором Малороссии": Эйдман высказался о мечтах Путина
02 Мечта любого подростка: 44-летняя замужняя учительница совратила 12-летнего ученика в РФ (фото)
03 В Африке нашли 12 обезглавленных туристов - в чудовищном поступке подозревают боевиков ИГИЛ
04 "Чтобы всех поразить на пляже летом": Марина Боржемская составила подборку эффективных упражнений для попы
05 "Матери российских срочников поедут искать сыновей, а найдут трупы": России предрекли большие проблемы в случае нападения на Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ивано-Франковская область наконец выходит из &quot;красной&quot; зоны, но ей уже есть замена
Ивано-Франковская область наконец выходит из "красной" зоны, но ей уже есть замена
На трассе под Киевом перекинулась заполненная цистерна с жидким кислородом: дорога перекрыта
На трассе под Киевом перекинулась заполненная цистерна с жидким кислородом: дорога перекрыта
Яхту Медведчука арестовали
Яхту Медведчука арестовали
Не вышел из комы: рэпер DMX скончался в 50 лет
Не вышел из комы: рэпер DMX скончался в 50 лет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь