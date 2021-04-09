Из-за ковида "скорую" ждали долго: на пожаре в Киеве чуть не сгорели мать с детьми (эксклюзивные фото)

В пятницу, 9 апреля, в Киеве загорелась квартира в 16-этажном доме по улице Марины Цветаевой. Во время спасательной операции, пожарные вытащили из задымленных помещений женщину и ее двух детей шести и двух лет в бессознательном состоянии. Также была спасена их соседка.

На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа", который поделился деталями происшествия.

Из-за ситуации с COVID-19 в городе, медики не приезжали к месту вызова довольно долго, а потому спасателям пришлось приложить немало усилий, чтобы откачать пострадавших.

Согласно предварительной информации, после прибытия "скорой" детей в сопровождении полицейских доставили в больницу на улице Алишера Навои и передали врачам.

Детали и обстоятельства возникновения пожара уточняются.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"