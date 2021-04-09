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Впервые в Украине: тяжелобольную женщину доставили вертолетом во Львов (фото)

Впервые в Украине: тяжелобольную женщину доставили вертолетом во Львов (фото)
Обновлено 23:14 Пт, 9 Апрель 2021 Телеграф Фото: Фейсбук

В Украине провели первую цивильную воздушную эвакуацию пациента в госпиталь. 

Об этом рассказал у себя в Фейсбук глава Львовской ОГА Максим Козицкий. 

"78-летнюю пациентку с диагнозом острое нарушение мозгового кровообращения перевезли вертолетом из города Турка в инсультный центр Больницы скорой медицинской помощи города Львов", - написал он. 

Он указал, что расстояние между населенными пунктами составляет 170 километров и то, что полет на вертолете занял час и пятнадцать минут, в то время, как автомобиль преодолел бы то же самое расстояние за три с половиной часа. 

В комментариях к записи и.о директора Львовского областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Андрей Васько ответил также на некоторые интересовавшие пользователей вопросы.

В частности он указал, что родственникам пациентки не придется оплачивать услуги эвакуации. Кроме того он назвал себестоимость часа полета геликоптера, а также подчеркнул, что речь идет не о единичном случае спасения, а о старте общегосударственного проекта. 

Эвакуация пациента вертолетом во Львов

Как сообщалось ранее, Минздрав Украины изменил протокол лечения пациентов с COVID-19.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Львовская область, Львов, Максим Козицкий.
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