Впервые в Украине: тяжелобольную женщину доставили вертолетом во Львов (фото)

В Украине провели первую цивильную воздушную эвакуацию пациента в госпиталь.

Об этом рассказал у себя в Фейсбук глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

"78-летнюю пациентку с диагнозом острое нарушение мозгового кровообращения перевезли вертолетом из города Турка в инсультный центр Больницы скорой медицинской помощи города Львов", - написал он.

Он указал, что расстояние между населенными пунктами составляет 170 километров и то, что полет на вертолете занял час и пятнадцать минут, в то время, как автомобиль преодолел бы то же самое расстояние за три с половиной часа.

В комментариях к записи и.о директора Львовского областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Андрей Васько ответил также на некоторые интересовавшие пользователей вопросы.

В частности он указал, что родственникам пациентки не придется оплачивать услуги эвакуации. Кроме того он назвал себестоимость часа полета геликоптера, а также подчеркнул, что речь идет не о единичном случае спасения, а о старте общегосударственного проекта.

Как сообщалось ранее, Минздрав Украины изменил протокол лечения пациентов с COVID-19.