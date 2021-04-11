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Стадо диких свиней разворотило кладбище в Запорожского области (видео)

Стадо диких свиней разворотило кладбище в Запорожского области (видео)
02:18 Сегодня Телеграф

Жители села Шелюги Мелитопольского района Запорожской области страдают от стада диких свиней. Парнокопытные облюбовали местное кладбище, где ведут себя как настоящие вандалы.

Видео нашествия неожиданных гостей опубликовали в facebook-сообществе  "Акимовка онлайн".

По словам местных жителей, стадо диких свиней перерыло все кладбище. Кабаны разрыхлили землю на могилах и вокруг них. При этом животные вытоптали посаженные цветы. Кроме того, парнокопытные наведываются и на огороды местных жителей, на которых начинают всходить первые посевы.

"Местные жители очень часто жалуются, но ничего поделать не могут. А терпение уже на пределе", - сообщает автор видео.

Впрочем, по мнению некоторых участников группы, свиньи могут быть совсем не дикими, а просто быть на самовыгуле.

"Похожи на домашних свинок. Возможно, кто-то откармливает до майских?", - пишет один из комментаторов. Правда, другие были с ним не согласны.

Впрочем, не всегда животные доставляют людям столько хлопот. Например, в Сумах собака самостоятельно убирает из реки мусор.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 460

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Запорожская область, Вандализм, Кладбище, дикие свиньи.
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