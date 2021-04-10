Пьяный "повелитель" змей устроил переполох в Киеве: фото и детали инцидента

Столичные правоохранители задержали пьяного мужчину, гулявшего по Киеву с двумя змеями на шее. Полицейским пришлось искать приют для пресмыкающихся.

Инцидент произошел в пятницу вечером, 9 апреля, на улице Клавдиевская. Об этом сообщает пресс-служба МВД. "Укротитель" был нетрезв, агрессивен и цеплялся ко всем прохожим. В то же время, прохладная вечерняя погода негативно подействовала и на самих чешуйчатых, заставив из заметно нервничать.

"Вероятно то, что животные находились на улице при такой температуре воздуха, негативно повлияло на их здоровье. Змеи вели беспокойно, что, скорее всего, заставило мужчину положить их на крышу чужого автомобиля", - отмечают в ведомстве.

По прибытию патрульной полиции, пьяный мужчина отказался назвать сои паспортные данные. Вместо этого он довольно агрессивно общался с правоохранителями. Где взял змей, он также не сказал. Поэтому мужчину задержали и доставили в райотдел.

После этого стал вопрос, что делать с чешуйчатыми. Силовики связались с зоозащитной организацией UAnіmals, чтобы те помогли им найти временный приют.

Напомним, в Великобритании мужчина использовал живую змею вместо защитной маски на период карантина.