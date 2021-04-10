В Луцке пьяная пара сорвала флаг Украины: "герои" попали на фото

В Луцке парень с девушкой, находясь на волне "пьяного угара" сорвали флаг Украины со здания департамента муниципальной стражи. Вскоре хулиганов задержали сотрудники полиции.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 8 апреля. Двое молодых людей, будучи поддатыми, вели себя вызывающе и нарушали общественный порядок, информирует департамент муниципальной стражи Луцкого горсовета.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как молодежь, похитив государственный флаг "направилась в направлении ул. Кривой Вал, щеголяя украденным".

Видеозапись передали сотрудникам полиции. Меньше чем за сутки, силовики задержали хулиганов. Они оказались жителями Луцка. Им грозит административная ответственность, сообщают в отделе коммуникации национальной полиции в Волынской области.

Правда в Муниципальной страже намекают, что возможно паре привидеться нести криминальную ответственность по статье "Хулиганство".

Напомним, во время беспорядков возле Офиса президента, активисты повредили табличку с Гербом Украины и надписью "Президент Украины".