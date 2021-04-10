Скачать
Суббота, 10.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Россия – безмозглый гигантский динозавр, - Игорь Кондратюк
Россия – безмозглый гигантский динозавр, - Игорь Кондратюк
Главарь "ДНР" Пушилин готовит обращение к Путину: разведчики узнали главные тезисы
Главарь "ДНР" Пушилин готовит обращение к Путину: разведчики узнали главные тезисы
Макрон может помочь Зеленскому: чего ожидать от встречи президентов Франции и Украины
Макрон может помочь Зеленскому: чего ожидать от встречи президентов Франции и Украины
В России назвали два условия, которые заставят Путина отказаться от войны с Украиной
В России назвали два условия, которые заставят Путина отказаться от войны с Украиной

Встречайте рукокрылых: в Харькове, Днепре и Запорожье проходят "выпускные вечера" летучих мышей (фото)

Встречайте рукокрылых: в Харькове, Днепре и Запорожье проходят "выпускные вечера" летучих мышей (фото)
18:18 Сегодня Телеграф

Наверное, для большинства людей выражение "выпускной вечер" ассоциируется исключительно с учащимися и студентами школ, вузов, курсов. Но вот, оказывается, в Украине почти десятилетие посредине весны биологи вместе с волонтерами, экоактивистами и просто любителями природы проводят выпускные вечера для... летучих мышей. И это отнюдь не какое-то развлекательное мероприятие, а ежегодное завершение большой спасительной, можно сказать, операции.

- В прошлое воскресенье, 4 апреля, мы уже выпустили на волю тысячу летучих мышей в Харькове, сегодня столько же выпустим в Днепре и остальных завтра в Запорожье, – как раз по дороге в Днепр рассказала "Телеграфу" сооснователь Центра рукокрылых Фельдман Экопарк, кандидат биологических наук Алена Прилуцкая. – С момента основания Центра это уже девятый выпуск рукокрылых. Мы первыми в Европе стали проводить такую акцию. У себя в Харькове выпускаем их каждый год, и уже дважды выпускали в Запорожье на острове Хортица: когда были большие группы, то мы их возвращали назад. А в этом году, так как к нам попало очень много кожанов не только из Запорожья, но и из Днепра, то решили выпустить и у них.

Правда, это не значит, что каждая мышка возвращается в свой "родной" город. По словам биолога, содержатся они зимой все вместе, хотя приезжают из разных регионов.

- Они же у нас не просто приехали и спят, - добавляет подробностей Прилуцкая. – Мы, как в больнице, следим за их весом, кормим слабых, лечим больных. Зимой у нас такая ротация происходит животных – кто-то спит, кто-то на откорме. Потому что кормить более чем 200 кожанов в день нереально. Кормим их вручную насекомыми, потому они зимой из-за стресса, из-за людей, которые их разбудили посреди спячки, теряют вес и не могут дозимовать. В этом и заключается суть нашей реабилитации, мы помогаем им дожить до весны.

Собеседница рассказывает, что большинство животных были обнаружены за обшивками балконов. Так, в Днепре это был балкон высотки, где жители квартиры не захотели терпеть рядом с собой сонных "соседей" до весны. Они, видимо, пищали, шумели и люди решили их "выселить". Хотя если бы они их не трогали, то летучие мыши бы спокойно доспали до весны и  улетели. Благодаря сотрудниками ГСЧС и Татьяне Гранат летучих мышей собрали и привезли к нам на зимовку и реабилитацию.

А в Запорожье также - одни жители, не зная о том, что это краснокнижные животные, при ремонте балкона выкинули сонных мышек в мусорный бак, зато другие, неравнодушные горожане, сделали все, чтобы спасти их. А в эти города съезжаются летучие мыши из окрестных населенных пунктов. Так, из Мелитополя через Запорожье среди прочих приехал красавец ушан австрийский с большими ушками. Он, к сожалению, пока еще болеет, но затем и он вернется в природу.

Далеко не каждый считает летучих мышей "мимишными". Но вот их пользу сложно переоценить: одна колония всего в 100 особей может уничтожить около четверти миллиона комаров и других мелких насекомых всего за одну ночь.

- Центр реабилитации рукокрылых Фельдман Экопарк – единственный в своем роде в Украине, потому к нам и съезжаются все кожаны, хотя в таких городах, как Днепр, Запорожье, Херсон и Киев у нас есть коллеги-биологи, и просто неравнодушные люди. Потому мы уже запустили целое движение спасения кожанов, так как они все занесены в Красную книгу Украины и важно спасение каждого экземпляра.

 

Всего в Центре зимовали около 3000 рукокрылых, треть из которых – местные, треть из Днепра, семь сотен запорожских и еще большая группа летучих мышей из Ивано-Франковска, Львова и других городов Западной Украины. Они тоже отправятся восвояси.

-С Западной Украины к нам нечасто попадают мыши: так также есть наши местные партнеры - Галицкий национальный природный парк. У них есть Центр реабилитации диких животных, и часть кожанов осталась там. Мы оказываем коллегам информационную поддержку и помогаем кормом. Если все будет благополучно, планируем на следующей неделе поехать в Ивано-Франковск и выпустить там пару сотен кожанов, - раскрывает планы руководитель Центра. – Пока что мы их еще не разбудили.

Почему выпускают летучих мышей именно сейчас, в начале апреля? Объясняется это тем, что наступает стабильное тепло, в том числе и ночью, просыпаются ночные насекомые, а с ними и питающиеся ими мыши.

Летучих мышей после зимовки выпустили на волю

- Вы их выпускаете на границе вечера и ночи, когда они обычно активизируются в природе. Но, получается, что выпускаете в незнакомом месте, где у них еще нет своих мест для ночевки. Успеют ли они найти себе "гостиницу" или "хостел"?

- Конечно, потому что пока они еще не охотятся всю ночь. Выпуск происходит, когда садится солнце, это примерно 19:20. Сейчас уже можно увидеть, как кожаны вылетают из своих укромных мест, немного полетают, попьют водичку, поохотятся и прячутся снова. Так и наши успеют попить водички и спрятаться. Хотя перед выпуском мы их всех поим, а некоторых даже кормим. Потому он справятся. И выпускаем тех, кто набрал хороший вес, а слабые пока что набираются сил.

Хороший вес для таких мышек это 25 граммов и выше. Именно столько весит рыжая вечерница, самая крупная представительница летучих мышей в Украине и самая многочисленная из питомцев Центра реабилитации рукокрылых.

В Экопарк Фельдман выпустили летучих мышей

- Алена, сколько же видов летучих мышей обитает в Украине?

- 28 видов. У нас в Центре в этом году за зиму было 10 видов. Не все к нам попадают, потому что некоторые виды зимуют не в городах, а в пещерах – и там их никто не тревожит. К нам же попадают те, которые живут рядом с людьми в высотках и от них страдают, почему мы и занялись их спасением. А еще они иногда зимуют в дуплах деревьев. Но их и там умудряются разбудить. Вот совсем недавно в Мелитополе был ужасный случай, когда спилили деревья и повредили спящих в дупле мышей.

Стоит сказать, что обычно выпускной вечер проходит торжественно, с участием многих людей и предварительным рассказом о летучих мышах. Неравнодушным людям Центр предлагает внести свой вклад в спасение рукокрылых, выпуская милые сувениры с изображением мышек. Но сейчас из-за коронавирусных ограничений мероприятия проходят гораздно скромнее. Зато можно увидеть их трансляцию в соцсетях или затем познакомиться с жизнью рукокрылых и деятельностью биологов на сайте http://www.bat-kharkov.in.ua/ru/about-us/.

В Запорожье в мусорном баке нашли почти 700 краснокнижных летучих мышей: подробности, фото и видео

Фото с сайта Центра реабилитации рукокрылых

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
Просмотры: 300

Все по теме:

Харьков, Днепр, Запорожье, Летучие мыши.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Генерал объяснил, зачем Путин стянул к границе с Украиной так много техники и военных
02 Шойгу отправил на Донбасс "любимого пропагандиста": почему это плохой сигнал
03 "Мишень для Байрактаров": на видео с путинскими военными в Ростовской области увидели важную деталь
04 Меган Маркл и принц Гарри танцуют у гроба принца Филиппа: Charlie Hebdo выпустил неоднозначную карикатуру
05 "Кремль повышает ставки": журналист указал на "плохой признак" в риторике России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Встречайте рукокрылых: в Харькове, Днепре и Запорожье проходят &quot;выпускные вечера&quot; летучих мышей (фото)
Встречайте рукокрылых: в Харькове, Днепре и Запорожье проходят "выпускные вечера" летучих мышей (фото)
Яркие цветы на фоне снега: в сети показали сказочные фото весны в Крыму
Яркие цветы на фоне снега: в сети показали сказочные фото весны в Крыму
Поддержка в борьбе с Россией или обычное партнерство? С чем Зеленский может приехать из Турции после встречи с Эрдоганом
Поддержка в борьбе с Россией или обычное партнерство? С чем Зеленский может приехать из Турции после встречи с Эрдоганом
Гуру кулинарии Эктор Хименес-Браво поделился своей подборкой фильмов (видео)
Гуру кулинарии Эктор Хименес-Браво поделился своей подборкой фильмов (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь