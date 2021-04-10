Встречайте рукокрылых: в Харькове, Днепре и Запорожье проходят "выпускные вечера" летучих мышей (фото)

Наверное, для большинства людей выражение "выпускной вечер" ассоциируется исключительно с учащимися и студентами школ, вузов, курсов. Но вот, оказывается, в Украине почти десятилетие посредине весны биологи вместе с волонтерами, экоактивистами и просто любителями природы проводят выпускные вечера для... летучих мышей. И это отнюдь не какое-то развлекательное мероприятие, а ежегодное завершение большой спасительной, можно сказать, операции.

- В прошлое воскресенье, 4 апреля, мы уже выпустили на волю тысячу летучих мышей в Харькове, сегодня столько же выпустим в Днепре и остальных завтра в Запорожье, – как раз по дороге в Днепр рассказала "Телеграфу" сооснователь Центра рукокрылых Фельдман Экопарк, кандидат биологических наук Алена Прилуцкая. – С момента основания Центра это уже девятый выпуск рукокрылых. Мы первыми в Европе стали проводить такую акцию. У себя в Харькове выпускаем их каждый год, и уже дважды выпускали в Запорожье на острове Хортица: когда были большие группы, то мы их возвращали назад. А в этом году, так как к нам попало очень много кожанов не только из Запорожья, но и из Днепра, то решили выпустить и у них.

Правда, это не значит, что каждая мышка возвращается в свой "родной" город. По словам биолога, содержатся они зимой все вместе, хотя приезжают из разных регионов.

- Они же у нас не просто приехали и спят, - добавляет подробностей Прилуцкая. – Мы, как в больнице, следим за их весом, кормим слабых, лечим больных. Зимой у нас такая ротация происходит животных – кто-то спит, кто-то на откорме. Потому что кормить более чем 200 кожанов в день нереально. Кормим их вручную насекомыми, потому они зимой из-за стресса, из-за людей, которые их разбудили посреди спячки, теряют вес и не могут дозимовать. В этом и заключается суть нашей реабилитации, мы помогаем им дожить до весны.

Собеседница рассказывает, что большинство животных были обнаружены за обшивками балконов. Так, в Днепре это был балкон высотки, где жители квартиры не захотели терпеть рядом с собой сонных "соседей" до весны. Они, видимо, пищали, шумели и люди решили их "выселить". Хотя если бы они их не трогали, то летучие мыши бы спокойно доспали до весны и улетели. Благодаря сотрудниками ГСЧС и Татьяне Гранат летучих мышей собрали и привезли к нам на зимовку и реабилитацию.

А в Запорожье также - одни жители, не зная о том, что это краснокнижные животные, при ремонте балкона выкинули сонных мышек в мусорный бак, зато другие, неравнодушные горожане, сделали все, чтобы спасти их. А в эти города съезжаются летучие мыши из окрестных населенных пунктов. Так, из Мелитополя через Запорожье среди прочих приехал красавец ушан австрийский с большими ушками. Он, к сожалению, пока еще болеет, но затем и он вернется в природу.

Далеко не каждый считает летучих мышей "мимишными". Но вот их пользу сложно переоценить: одна колония всего в 100 особей может уничтожить около четверти миллиона комаров и других мелких насекомых всего за одну ночь.

- Центр реабилитации рукокрылых Фельдман Экопарк – единственный в своем роде в Украине, потому к нам и съезжаются все кожаны, хотя в таких городах, как Днепр, Запорожье, Херсон и Киев у нас есть коллеги-биологи, и просто неравнодушные люди. Потому мы уже запустили целое движение спасения кожанов, так как они все занесены в Красную книгу Украины и важно спасение каждого экземпляра.

Всего в Центре зимовали около 3000 рукокрылых, треть из которых – местные, треть из Днепра, семь сотен запорожских и еще большая группа летучих мышей из Ивано-Франковска, Львова и других городов Западной Украины. Они тоже отправятся восвояси.

-С Западной Украины к нам нечасто попадают мыши: так также есть наши местные партнеры - Галицкий национальный природный парк. У них есть Центр реабилитации диких животных, и часть кожанов осталась там. Мы оказываем коллегам информационную поддержку и помогаем кормом. Если все будет благополучно, планируем на следующей неделе поехать в Ивано-Франковск и выпустить там пару сотен кожанов, - раскрывает планы руководитель Центра. – Пока что мы их еще не разбудили.

Почему выпускают летучих мышей именно сейчас, в начале апреля? Объясняется это тем, что наступает стабильное тепло, в том числе и ночью, просыпаются ночные насекомые, а с ними и питающиеся ими мыши.

- Вы их выпускаете на границе вечера и ночи, когда они обычно активизируются в природе. Но, получается, что выпускаете в незнакомом месте, где у них еще нет своих мест для ночевки. Успеют ли они найти себе "гостиницу" или "хостел"?

- Конечно, потому что пока они еще не охотятся всю ночь. Выпуск происходит, когда садится солнце, это примерно 19:20. Сейчас уже можно увидеть, как кожаны вылетают из своих укромных мест, немного полетают, попьют водичку, поохотятся и прячутся снова. Так и наши успеют попить водички и спрятаться. Хотя перед выпуском мы их всех поим, а некоторых даже кормим. Потому он справятся. И выпускаем тех, кто набрал хороший вес, а слабые пока что набираются сил.

Хороший вес для таких мышек это 25 граммов и выше. Именно столько весит рыжая вечерница, самая крупная представительница летучих мышей в Украине и самая многочисленная из питомцев Центра реабилитации рукокрылых.

- Алена, сколько же видов летучих мышей обитает в Украине?

- 28 видов. У нас в Центре в этом году за зиму было 10 видов. Не все к нам попадают, потому что некоторые виды зимуют не в городах, а в пещерах – и там их никто не тревожит. К нам же попадают те, которые живут рядом с людьми в высотках и от них страдают, почему мы и занялись их спасением. А еще они иногда зимуют в дуплах деревьев. Но их и там умудряются разбудить. Вот совсем недавно в Мелитополе был ужасный случай, когда спилили деревья и повредили спящих в дупле мышей.

Стоит сказать, что обычно выпускной вечер проходит торжественно, с участием многих людей и предварительным рассказом о летучих мышах. Неравнодушным людям Центр предлагает внести свой вклад в спасение рукокрылых, выпуская милые сувениры с изображением мышек. Но сейчас из-за коронавирусных ограничений мероприятия проходят гораздно скромнее. Зато можно увидеть их трансляцию в соцсетях или затем познакомиться с жизнью рукокрылых и деятельностью биологов на сайте http://www.bat-kharkov.in.ua/ru/about-us/.

Фото с сайта Центра реабилитации рукокрылых