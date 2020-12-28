В Запорожье в мусорном баке нашли почти 700 краснокнижных летучих мышей: подробности, фото и видео

С весны до поздней осени едва последний лучик света скроется за горизонтом, появляются ОНИ – десятки крылатых пищащих животных с частоколом острейших зубов... Ну а на зиму летучие мыши обычно залегают в подъездах, на балконах, в щелях между кровельными материалами и впадают в глубокое оцепенение - анабиоз. Но их может нежданно разбудить неожиданное потепление или потревожить человек. Например, когда в многоэтажках затевают реконструкцию балконов и лоджий. Вот там и обнаруживают целые колонии спящих мышек. Поступают люди в этом случае по-разному, кто-то сразу звонит в природоохранные организации, кто-то, по недомыслию, просто выкидывает полусонных животных... в мусор. Так и случилось в воскресенье, 27 декабря, в Запорожье. Как неравнодушные люди спасали рукокрылых, "Телеграф" узнал по горячим следам.

Мышей вытаскивала пригоршнями

-Я сижу дома, никого не трогаю, собираюсь рисовать икону метр на полтора, а тут мне звонит наша известная запорожская зоозащитница Олеся Кулык, - рассказывает иконописица Марина Фесенко. - Просто так она никогда не звонит, а уж если звонит, значит что-то случилось. И точно, девушка сообщает, что надо срочно ехать на “Космос” (так называется район города), там люди обнаружили выброшенными в мусорный бак где-то 300 летучих мышей. Она мне продиктовала адрес и номер телефона Ирины, которая известила об этих рукокрылых. Но где-то закралась ошибка, потому дозвониться до нее я не смогла. Тем не менее, я бегу на “Нову пошту”, покупаю 5 больших картонных коробок, которых должно бы хватить на 300 мышей и вызываю такси.

При заказе такси уточняю, что нужен багажник - будем везти летучих мышей. Диспетчер удивилась, но пообещала найти подходящую машину. А когда машина приехала, оказалось, что таксист живет по соседству с нужным адресом. И он еще там ходил возмущался: “Кто же это у нас такие бессовестные соседи, которые выбросили беззащитных животных в мусорный бак?!”. Так вот, приезжаем на место, а там встречаем эту Ирину, которая летучих мышей нашла, и ее сына Владислава. Они прикрыли мусорный бак большой картонной коробкой от телевизора, и сидели в авто - ждали нас, стерегли, чтобы никто не подошел, не открыл бак, выкидывая мусор.

Спрашивают: "Чем помочь? Только мы мышей боимся". И я им предложила собирать коробки - их же сложенными выдали. А еще они подсвечивали мне фонариками. Я из дома взяла три пары перчаток на всякий случай – вдруг кто-то еще согласиться помочь. И начинаю мышек собирать в коробки. А их выкинули просто навалом, к счастью, мусора в баке было мало, но мыши, ползая там, в пакеты позабирались, в коробки разные. Сначала я вытаскивала их вообще жменями – пересаживала в коробки. Потом я уже не доставала до них и таксист помог мне этот бак наклонить. Я туда уже залезала в него с руками и с ногами, мыши – на меня карабкались, под штанину забирались. Еще подошли местные детишки и тоже светили фонариками.

- Во сколько это происходило, Марина?

- Я такси вызывала на 16:15, да машина еще подзадержалась, значит, это было после 17-ти часов. Водитель сказал, что мы там минут 45 ковырялись. Заказывая машину, я предупредила, что простой будет 15 минут, но также дорога от моего дома к мышкам, а затем к Олесе в другой район города заняла немало времени. Потому счет за такси вышел солидный. Потому мы не откажемся от помощи на карту Приватбанка: 5167 9856 6086 1899 на имя Прилуцкая А.С.

- Как вы с ними дальше поступили?

- Вместе с Олесиной подругой Дариной, которая тоже мышек боится, начали рассаживать их по коробкам, которых в итоге получилось 11. Садили примерно по 55-60 особей, а в одну большую 125 влезло. Всего же их оказалось 676! Олеся сказала, что это самый большой “улов” в Запорожье за все годы. То есть, мы занимались ими с 18-ти часов до 23:45-ти.

Спать уложат в холодильнике

Олеся, Марина и Дарина не просто рассредоточили рукокрылых по отдельным коробкам, а проверили состояние каждой мыши, и каждую напоили водой.

-Дело в том, что раз они проснулись, то тратят энергию и тратят драгоценный жир, который запасли на зиму. К счастью, кормить их не пришлось, иначе бы времени и до утра не хватило, - смеется запорожанка. – Но, видимо, из-за того, что осень была теплая, и теплое начало зимы, то мыши нынче впали в спячку поздно, я в середине декабря видела за окном летающих мышей. Точнее, это наша кошка быстро заметила, как они мечутся в сумерках.

Собеседница предполагает, что мышей кто-то нашел на балконе, когда затеял его ремонт. Ну или жильцам просто надоел их писк. По крайней мере, в баке рядом с мышами валялись куски ватного утеплителя.

-Буквально на днях была информация, что в Днепре 900 штук мышей из балкона вытянули и сразу отправили в Харьков в Центр реабилитации рукокрылых. Но там люди вызвали сотрудников ГСЧС, и уже эта служба им разобрала балкон и спасла животных. И там тоже считали, что 500 мышек едет, а приехало 900. На данный момент в Харькове уже 1,5 тысячи летучих мышей. И вот еще наши приедут. Харьковчане ищут машину, чтобы перевезти животных из Запорожья к себе. Олеся – волонтер по Запорожской области, ей присылают летучих мышей (чтобы люди по одной мышке в Харьков не отправляли, а она их уже потом всех вместе передает).

-Все ли мышки уцелели?

- Я нашла двух мертвых в баке, их наверное, придавило. Ведь тех, что оказались на дне, я просто выковыривала из перегнившего мусора. И еще одну потом среди всех Олеся обнаружила. На почти 700 мышей три трупа – это нормально. И еще пара самых бойких улетела. Надеемся, что они не пропадут, а где-нибудь быстро найдут себе пристанище.

Эти рыжие вечерницы поедут в Харьков в Центр реабилитации рукокрылых, ими там займутся биологи, взвесят, измерят длину плеча, размах крыльев, напоят – и "уложат спать" в специальном холодильнике до весны.

Кстати, семье Марины Фесенко в этом году тоже пришлось работать спсательной командой – то им лично попадались слётки стрижей, то знакомые и незнакомые люди передавали пострадавших птиц для выздоровления.

-Штук 20 сильных выпустили, а пятеро самых слабых у нас остались на зимовку. В этом году больше всего было травмированных птичек. Мы познакомились с Олесей, и подрядились ей помогать, потому что у нее раньше была помощница, а сейчас нет человека. Она попросила из разных районов города откликнуться людей, которые могут оказывать посилльную помощь: например, забрать птицу или животное у кого-то и привезти к ней.

А человеку слабо съесть 20 пицц за один час?

- Это рыжая вечерница – самый распространенный вид летучих мышей в Запорожье, - прокомментировала свое видео со спасенными мышками волонтер Олеся Кулык. - Напомню, что летучие мыши – это представители Красной книги Украины, и представители Красных книг всех стран, в которых они проживают. Поэтому очень важно спасти даже одну мышь, а не только такое количество, как сейчас находится у нас. Вы, конечно, можете пройти мимо летучей мыши, нуждающейся в помощи, но если можете, то помогите ей.

Согласно статье 248 Уголовного кодекса Украины за противоправные действия в отношении краснокнижных животных виновные наказываются штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-3400 грн) или общественными работами на срок от 160 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет.

Стоит сказать, что из-за особого хрупкого строения костей, летучие мыши совершенно беззащитны на земле. Они не могут передвигаться на своих лапках и отталкиваться от земли.

Они приносят пользу: одна небольшая летучая мышь за час может съесть до 600 комаров, что в пересчете на вес человека равно 20 пиццам. За одно лето колония из сотни особей поедает около 350-700 тысяч насекомых (многие из которых — вредители сельского и лесного хозяйства), крупная колония может уничтожить более 10 млн насекомых.

Во время Второй мировой войны разрабатывался проект, в котором бразильских летучих мышей пытались использовать как поджигателей, прикрепляя к ним зажигательные бомбы замедленного действия и выбрасывая над вражеской территорией для того, чтобы они проникали в дома.

В европейской культуре летучие мыши выступают как представители темных сил, а в китайской, наоборот, воспринимаются положительно и являются символом счастья.

Автор: Ирина Левченко

Фото и видео предоставлены Мариной Фесенко