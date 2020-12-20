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В обычной квартире нашли сотни краснокнижных зверьков: фото необычного ЧП в Днепре

В обычной квартире нашли сотни краснокнижных зверьков: фото необычного ЧП в Днепре
Обновлено 19:38 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В Днепре летучие мыши впали в спячку на балконе одной из квартир. 

Как сообщает МВД Украины в Facebook, жители многоэтажки на улице Коробова услышали писк под обшивкой балкона и вызвали спасателей.

По прибытию на место,  специалисты ГСЧС демонтировали утепление балкона и извлекли из-под нее около 500 непрошеных гостей. 

Всех зверьков поместили в специальные коробки и передали в реабилитационный центр Feldman Ecopark в Харькове. 

Отметим, что все виды летучих мышей на территории Украины по состоянию на 2009 год внесены в Красную книгу. 

Напомним, что это не рекордная находка для Украины. Так в конце декабря прошлого года на одном из балконов во Львовской области нашли около 1700 летучих мышей.

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Все по теме:

МВД, Днепр, Летучие мыши, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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