В обычной квартире нашли сотни краснокнижных зверьков: фото необычного ЧП в Днепре

В Днепре летучие мыши впали в спячку на балконе одной из квартир.

Как сообщает МВД Украины в Facebook, жители многоэтажки на улице Коробова услышали писк под обшивкой балкона и вызвали спасателей.

По прибытию на место, специалисты ГСЧС демонтировали утепление балкона и извлекли из-под нее около 500 непрошеных гостей.

Всех зверьков поместили в специальные коробки и передали в реабилитационный центр Feldman Ecopark в Харькове.

Отметим, что все виды летучих мышей на территории Украины по состоянию на 2009 год внесены в Красную книгу.

Напомним, что это не рекордная находка для Украины. Так в конце декабря прошлого года на одном из балконов во Львовской области нашли около 1700 летучих мышей.