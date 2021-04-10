Нардеп Фельдман устроил "шашки" на дороге и нашел неожиданное объяснение своему поступку (видео)

Нардепа Верховной Рады и кандидата в мэры Харькова Александр Фельдман отличился опасными маневрами на дороге.

Как видно на кадрах, обнародованных в Фейсбук паблика "Жить в Харькове", нардеп блокировал движение идущего за ним автомобиля, неоднократно перестраиваясь с одной полосы в другую.

Как он сам позже объяснил, таким образом он пытался "воспитать" хама на дороге.

"Он перекрывал дорогу людям, не давал проехать, хамил всем. Он на перекрестке начал хамить, выезжал за полосу. Я его поставил просто на место", - сказал Фельдман.

Примечательно, что на кадрах не видно момента начала "погони", о чем написали пользователи сети в комментариях.

Впрочем, другие отметили, что никакие "благие намерения" не могут оправдать такое поведение на дороге.

Как сообщалось ранее, в Харькове на проспекте Гагарина майор полиции пытался перебежать дорогу на красный свет и угодил под автомобиль.