"Утилизация" в жилом районе? В сети показали, куда вывозят убранные из Киева шины (фото)

Волонтер и депутат Киевского горсовета Алина Михайлова обратила внимание на возникшую в Деснянском районе столицы свалку шин.

Об этом она написала в Фейсбук.

"Это те самые колеса, которые собрали по всему району и должны вывезти по поручению мэра Виталия Кличко, ведь сейчас все колеса по городу убираются и должны быть утилизированы", - написала она.

Также она отметила, что на месте уже был выкопан котлован и работает техника.

Михайлова добавила, что в Деснянскую РГА уже направлено соответствующее обращение с требованием обнародовать имена всех причастных.

Подобная "утилизация" резины, заверяет депутат, нанесет огромный ущерб экологии, поскольку она разлагается за сотни или даже тысячи лет.

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