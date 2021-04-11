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"Утилизация" в жилом районе? В сети показали, куда вывозят убранные из Киева шины (фото)

"Утилизация" в жилом районе? В сети показали, куда вывозят убранные из Киева шины (фото)
Обновлено 17:46 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Волонтер и депутат Киевского горсовета Алина Михайлова обратила внимание на возникшую в Деснянском районе столицы свалку шин. 

Об этом она написала в Фейсбук. 

"Это те самые колеса, которые собрали по всему району и должны вывезти по поручению мэра Виталия Кличко, ведь сейчас все колеса по городу убираются и должны быть утилизированы", - написала она. 

Также она отметила, что на месте уже был выкопан котлован и работает техника. 

Михайлова добавила, что в Деснянскую РГА уже направлено соответствующее обращение с требованием обнародовать имена всех причастных. 

Подобная "утилизация" резины, заверяет депутат, нанесет огромный ущерб экологии, поскольку она разлагается за сотни или даже тысячи лет. 

Как сообщалось ранее, в Киеве снесли историческое здание на улице Симона Петлюры, 29.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 389

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Киев, Свалка, Алина Михайлова.
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