Оккупанты устроили пушечные стрельбы в Керчи и оставили завод без стекол (видео)

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Обновлено 19:27 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В оккупированной Керчи 11 апреля отмечают День освобождения города от нацистских захватчиков. В связи с этим для горожан была устроена акция, на которой из орудий произвели четыре холостых выстрела. Однако не обошлось и без конфуза. 

Как видно на кадрах, обнародованных местным изданием Керчь.фм, одна из двух установленных пушек просто не выстрелила. 

После непродолжительной возни и попыток восстановить работоспособность орудия, солдаты побежали к другому и лишь с него смогли произвести выстрел. 

Также в сообщении указывается, что от ударной волны у многих из припаркованных неподалеку автомобилей сработала сигнализация, а у расположенного рядом судоремонтного завода вышибло стекла. 

СРЗ Керчь

Как сообщалось ранее, в РФ признали, что войска боевиков ОРДЛО подчинены российским военным

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Крым, Керчь.
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