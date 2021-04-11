Оккупанты устроили пушечные стрельбы в Керчи и оставили завод без стекол (видео)

В оккупированной Керчи 11 апреля отмечают День освобождения города от нацистских захватчиков. В связи с этим для горожан была устроена акция, на которой из орудий произвели четыре холостых выстрела. Однако не обошлось и без конфуза.

Как видно на кадрах, обнародованных местным изданием Керчь.фм, одна из двух установленных пушек просто не выстрелила.

После непродолжительной возни и попыток восстановить работоспособность орудия, солдаты побежали к другому и лишь с него смогли произвести выстрел.

Также в сообщении указывается, что от ударной волны у многих из припаркованных неподалеку автомобилей сработала сигнализация, а у расположенного рядом судоремонтного завода вышибло стекла.

Как сообщалось ранее, в РФ признали, что войска боевиков ОРДЛО подчинены российским военным.