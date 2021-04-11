Так мешают или нет? Поведение киевских мотоциклистов спровоцировало жаркую дискуссию в сети (видео)

В Киеве на спуске к Пешеходному мосту засняли группу мотоциклистов.
Соответствующие кадры были обнародованы в телеграм-канале "Київ Оперативний".
"Похоже, что некоторые мотоциклисты и в постель ложились бы со своим железным конем. Это конечно прикольно, но почему от этого должны испытывать неудобства пешеходы, которые гуляют по парку?", - сказано в сообщении.
Стоит отметить, что видео вызвало жаркую дискуссию среди комментаторов.
Одна часть упорно начала утверждать, что мотоциклисты там "никому не мешают".
Другая же часть высказала противоположное мнение.
А третьи и вовсе указали, что мотоциклисты проехались по велосипедной дорожке, на которой пешеходов быть не должно.
Но нашлись и те, кто задал более важный вопрос для города, находящегося в "красной зоне" карантина.
Как сообщалось ранее, несмотря на локдаун, в Киеве продолжают работать магазины сети "Эпицентр".