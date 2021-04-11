Так мешают или нет? Поведение киевских мотоциклистов спровоцировало жаркую дискуссию в сети (видео)

В Киеве на спуске к Пешеходному мосту засняли группу мотоциклистов.

Соответствующие кадры были обнародованы в телеграм-канале "Київ Оперативний".

"Похоже, что некоторые мотоциклисты и в постель ложились бы со своим железным конем. Это конечно прикольно, но почему от этого должны испытывать неудобства пешеходы, которые гуляют по парку?", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что видео вызвало жаркую дискуссию среди комментаторов.

Одна часть упорно начала утверждать, что мотоциклисты там "никому не мешают".

Другая же часть высказала противоположное мнение.

А третьи и вовсе указали, что мотоциклисты проехались по велосипедной дорожке, на которой пешеходов быть не должно.

Но нашлись и те, кто задал более важный вопрос для города, находящегося в "красной зоне" карантина.

Как сообщалось ранее, несмотря на локдаун, в Киеве продолжают работать магазины сети "Эпицентр".